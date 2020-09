19:27 Uhr

Doom Patrol, Staffel 2: Start auf Amazon Prime, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"Doom Patrol", Staffel 2 wird demnächst auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung - hier die Infos.

"Doom Patrol" gehört zu den beliebtesten Superhelden-Teams von DC. Nun erscheint Staffel 2 der gleichnamigen Serie auf Amazon Prime Video.

Wann ist der Start-Termin auf Amazon Prime Video? Wie viele Folgen hat Staffel 2? Gibt es einen Trailer? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Handlung und dem Cast von "Doom Patrol" auf Amazon Prime Video.

"Doom Patrol", Staffel 2: Start im Stream auf Amazon Prime Video

In den USA startete "Doom Patrol" bereits am 25. Juni 2020 mit Staffel 2 auf dem Streaming-Dienst DC Universe. In Deutschland hält Amazon Prime Video die Rechte für die Ausstrahlung: Ab dem 28. September soll Staffel 2 zu sehen sein. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Wer den Betrag lieber monatlich überweisen möchte, zahlt 7,99 Euro.

Das ist die Handlung von "Doom Patrol", Staffel 2

Der Chief Niles Caulder bietet Menschen, die fast tödliche Unfälle hatten, in seinem Anwesen die Chance auf ein Leben etwas abseits der Gesellschaft. Sie besitzen besondere Fähigkeiten und bilden damit die "Doom Patrol". (Doom kann aus dem Englischen mit Todesurteil oder Verderben übersetzt werden). In der Serie steht zwar - wie in fast allen Superhelden-Serien - der Kampf gegen einen Antagonisten im Mittelpunkt, jedoch ist das nicht der einzige Fokus der Handlung. Auch die seelische Verfassung der Mitglieder des "Doom Patrol"-Teams steht im Mittelpunkt und wie sie lernen mit ihren Fähigkeiten umzugehen und diese einzusetzen. Trotzdem treibt Superschurke Mr. Nobody sein Unwesen.

"Doom Patrol", Staffel 2 auf Amazon Prime: Original-Titel im Überblick

Staffel 2 von "Doom Patrol" wird neun Folgen haben - sechs Folgen weniger als Staffel 1. Hier die Titel im Überblick:

Fun Size Patrol

Tyme Patrol

Pain Patrol

Sex Patrol

Finger Patrol

Space Patrol

Dumb Patrol

Dad Patrol

Wax Patrol

Besetzung von "Doom Patrol", Staffel 2: Das sind die Schauspieler

Diane Guerrero, bekannt aus "Orange ist the New Black", spielt in der Serie eine der Hauptrollen. Hier finden Sie eine Auswahl des Hauptcasts im Überblick:

Schauspieler Rolle Diane Guerrero Kay Challis / Jane April Bowlby Rita Farr / Elasti-Woman Matt Bomer und Matthew Zuk Larry Trainor / Negative Man Brendan Fraser und Riley Shanahan Cliff Steele / Robotman Timothy Dalton Niles Caulder / the Chief Joivan Wade Victor "Vic" Stone / Cyborg Alan Tudyk Eric Morden/Mr. Nobody

Außerdem werden unter anderem Mark Ashworth, John Getz, Mariana Klaveno und Brandon Perea dem Cast in Staffel 2 beitreten.

Trailer zu "Doom Patrol", Staffel 2

Hier finden Sie den offiziellen Trailer zu Staffel 2 von "Doom Patrol". Er wurde Mitte Juni 2020 veröffentlicht.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)

Themen folgen