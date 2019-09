vor 18 Min.

"Doom Patrol": Start, Handlung, Schauspieler, Trailer, Stream

"Doom Patrol" startet am 7. Oktober auf Amazon Prime Video.

"Doom Patrol" läuft ab Anfang Oktober bei Amazon Prime Video. Worum geht es in der Serie? Alle Infos zu Handlung, Folgen, Schauspielern und Live-Stream gibt es hier.

"Doom Patrol": Die neue Serie ist ab dem 7. Oktober auf Amazon Prime Video zu sehen. Sie basiert auf Comic-Büchern von DC Comics und ist ein Spin-Off der Serie "Titans" mit Superhelden aus dem DC-Universum.

Alles Wichtige rund um die Deutschlandpremiere der ersten Staffel, zu Starttermin, Folgen, Handlung, Schauspieler/Cast/Besetzung, Trailer, Live-Stream und Kritik gibt es hier.

Amazon Prime Video: Start und Folgen von "Doom Patrol"

Nutzer von Amazon Prime Video können "Doom Patrol" ab dem 7. Oktober 2019 abrufen. Die erste Staffel besteht aus 15 Folgen. Amazon stellt die Serie sowohl in der englischen Originalversion, als auch in der deutschen Fassung zur Verfügung. Produziert wurde die Serie von Warner Bros. Television in Zusammenarbeit mit Berlanti Productions. Sie ist ein Genre-Mix aus Action, Abenteuer und Drama.

"Titans" war Anfang 2019 bei Netflix zu sehen. Die Helden der neuen Serie "Doom Patrol" wurden dort bereits eingeführt.

"Doom Patrol", Handlung: Darum geht es in der neuen Serie auf Amazon Prime Video

Die unkonventionelle Superhelden-Truppe besteht aus Robotman, Negative Man, Elasti-Woman und Crazy Jane und wird von dem modernen, aber zugleich verrückten Wissenschaftler Dr. Niles Caulder alias "The Chief" angeführt. Von Cyborg bekommen sie den Auftrag, in den merkwürdigsten Ecken des DC-Universums auf Mission zu gehen.

Jedes Mitglied der Doom Patrol hatte einen tragischen Unfall, der ihm Superkräfte verliehen hat. Dadurch wurden sie aber auch entstellt oder für immer traumatisiert und verändert. Zusammen sind sie nun Selbsthilfegruppe und Superheldenteam zugleich. The Chief hat ihnen einen neuen Lebenssinn gegeben. Die Außenwelt möchte mit den Freaks unter den Superhelden jedoch nichts zu tun haben, weshalb sie von der Gesellschaft geächtet werden.

"Doom Patrol" Cast/Besetzung: Das sind die Schauspieler

Diese Schauspieler stecken hinter den Superhelden in "Doom Patrol":

Niles Caulder alias The Chief: Timothy Dalton

Robotman: Brendan Fraser

Negative Man: Matt Bomer

Elasti-Woman: April Bowlby

Crazy Jane: Diane Guerrero

Victor Stone aka Cyborg: Joivan Wade

"Doom Patrol" im Live-Stream bei Amazon Prime Video sehen: Trailer und Kritik

In den USA wurde die erste Staffel von Kritikern als gut befunden. Kritik zur deutschen Version folgt hier nach dem Start der Serie.

"Doom Patrol" ist ab dem 7. Oktober bei Amazon Prime Video verfügbar. Ein erster Trailer wurde bereits veröffentlicht:

Amazon Prime ist kostenpflichtig und erhebt für die Nutzung eine monatliche Gebühr von 7,99 Euro. (AZ)

Themen folgen