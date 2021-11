"Dopesick": Alle Infos zu Folgen, Besetzung und Handlung der Dramaserie bei Disney+

Disney+ hat den Start seiner neuen Dramaserie "Dopesick" angekündigt. Wir informieren Sie hier über Start, Folgen, Besetzung und Handlung der Serie. Auch einen Trailer können wir Ihnen bieten.

"Dopesick": Wann ist der Start bei Disney+?

Disney+ hat den Start der Serie für Freitag, 12. November 2021, angekündigt.

Aktuell zahlt man für ein Abo monatlich € 8,99 beziehungsweise € 89,99 pro Jahr - im Februar 2021 gab es eine Preiserhöhung.

Allerdings wurde auch die Leistung verbessert: Durch die Einbeziehung von Disney Star hat sich das Angebot nach Angaben von Disney praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und soll Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zum Besten geben.

Handlung: Worum geht es bei "Dopesick"?

Die Serie "Dopesick" der beiden Executive Producer Danny Strong und Michael Keaton (er spielt gleichzeitig die Hauptrolle) geht der Frage nach, mit welchen Tricks und Machenschaften ein Unternehmen die schlimmste Drogenlawine in der Geschichte der USA lostreten konnte. "Dopesick" begleitet den Zuschauer in die Zentrale der amerikanischen Drogenbekämpfung, nimmt ihn mit die Vorstandsetage von Purdue Pharma und besucht mit ihm eine verzweifelte Bergbaugemeinde in Virginia. Die amerikanische DEA (Drug Enforcement Administration, also etwa "Drogenvollzugsbehörde") im US-amerikanischen Justizministerium spielt in der turbulenten Serie eine dominante Rolle.

Allen Widrigkeiten zum Trotz gibt es Helden, die in einem ebenso spannenden wie erbitterten Kampf die finsteren Konzernmächte hinter der nationalen Krise (und auch ihre Verbündeten) dingfest machen. Die Serie basiert auf dem New York Times-Bestseller von Beth Macy.

"Dopesick" bei Disney+: Die Folgen

Die Serie hat acht Folgen, deren Episodentitel aber bisher nicht veröffentlicht worden sind. Wir behalten die Sache für Sie im Auge und melden uns, wenn wir mehr erfahren. Das sind die wahrscheinlichen Sendetermine:

First Bottle (12. November) Breakthrough Pain (12. November) The 5th Vital Sign (19. November) Pseudo-Addiction (19.November) The Whistleblower (26. November) Hammer the Abusers (26. November) Black Box Warning(3. Dezember) The People vs. Purdue Pharma (3. Dezember)

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Dopesick"?

Michael Keaton als Dr. Samuel Finnix

als Dr. Samuel Finnix Peter Sarsgaard als Rick Mountcastle

als Michael Stuhlbarg als Richard Sackler

als Will Poulter als Billy Cutler

John Hoogenakker als Randy Ramseyer

Kaitlyn Dever als Betsy Mallum

als Betsy Mallum Rosario Dawson als Bridget Meyer

Will Chase als Michael Friedman

Jake McDorman als John Brownlee

als Phillipa Soo als Amber

als Amber Arischa Conner als Leah Turner

Brendan Patrick Connor als Howard Ude

Andrea Frankle als Beth Sackler

Ian Unterman als Jonathan Sackler

Lawrence Arancio als Raymond Sackler

Andres Erickson als Mortimer D.A. Sackler

als Mortimer D.A. Sackler R. Keith Harris als Martin Willis

Jaime Ray Newman als Kathe Sackler

William Flaman als Logan

Alayna Hester als Elizabeth Ann McClung

Deja Dee als Stephanie Mountcastle

Dee als Stephanie Parker als Foreperson

als Foreperson Aaron Serotsky als David Haddox

als Rebecca Wisocky als Cynthia McCormick

Scott Charles Blamphin als Eddie

Pete Burris als Sterling Moore

Shane Callahan als Dr. Russell Portenoy

Terrence Clowe als Cali

Rick Espaillat als Dr. Alan Spanos

als Dr. Paden Fallis als Louis Melton

Meagen Fay als Sister Beth Davies

Regie führten

Barry Levinson

Michael Cuesta

Patricia Rigge

Danny Strong

Das Drehbuch stammt von

Beth Macy

Danny Strong

Benjamin Rubin

"Dopesick": Der Trailer zur Serie bei Disney+