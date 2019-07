vor 35 Min.

Dortmund: Geburtstagsfeier endet für acht Jugendliche in Polizeigewahrsam

In Dortmund endete eine Geburtstagsfeier am See für acht Jugendliche bereits vor Mitternacht. Sie mussten die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Für acht Jugendliche verlief der Abend am vergangen Samstag anders als geplant. Nachdem sich ein 23-jähriger Dortmunder laut Polizei gewaltbereit zeigte, mussten sie die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen.

Begonnen hatte der Einsatz damit, dass der 23-Jährige auf der Geburtstagsfeier übermäßig viel Alkohol trank. Daraufhin wurden Rettungssanitäter alarmiert, die sich um den jungen Mann hätten kümmern sollen. Als diese jedoch am Ort des Geschehens eintrafen, ließ sich der junge Mann nicht behandeln und ging die Rettungskräfte körperlich an, teilte die Polizei mit.

Polizei setzt auf Geburtstagsfeier in Dortmund Pfefferspray ein

Die Polizeibeamten aus Dortmund trafen gegen 22.40 Uhr am Badesee in Lünen ein, um die Situation zu schlichten. Als sich der 23-Jährige jedoch nicht beruhigen ließ, wurde dieser am Boden fixiert und in Gewahrsam genommen. Daraufhin taten die 30 übrigen Partygäste ihren Unmut kund und beschimpften die Beamten lautstark.

Zudem kündigten sie an, Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme zu leisten und den 23-Jährigen zu befreien, heißt es von der Polizei. Daraufhin setzten die Beamten, die inzwischen Unterstützungskräfte angefordert hatten, gegen einige Personen Pfefferspray ein, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen.

Gast geht auf Geburtstagsfeier mit Grill auf Polizei los

Nebst dem 23-Jährigen wurde unter anderem ein 21-Jähriger in Gewahrsam genommen, der die Beamten laut Polizei verbal und tätlich angegriff. Er habe mehrfach gedroht, einen Grill auf die Polizisten zu werfen, was er auch versuchte. Auch für einen 22-Jährigen, der versuchte den 23-Jährigen zu befreien, endete die Nacht in Polizeigewahrsam.

Insgesamt nahmen die Polizisten acht Jugendliche in Gewahrsam, darunter auch die 22-jährige Gastgeberin, die mehrfach einen Platzverweis ignorierte und sich verbal an der eskalierenden Situation beteiligte. (AZ)

