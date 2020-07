11.07.2020

"Drachenzähmen leicht gemacht 2": TV-Termin, Besetzung, deutsche Stimmen, Trailer

"Drachenzähmen leicht gemacht 2" läuft bald wieder im Free-TV. Alles rund um TV-Termin, Handlung, Schauspieler, deutsche Stimmen und Trailer erfahren Sie hier.

Von Carla Gospodarek

"Drachenzähmen leicht gemacht 2" ist ein Animationsfilm von DreamWorks Animation und war im Jahr 2014 zum ersten Mal im Kino zu sehen. Mittlerweile gibt es schon drei Teile der Reihe. Teil zwei läuft bald im Free-TV bei ProSieben.

Wann ist der TV-Termin? Worum geht es? Welche bekannten deutschen Schauspieler leihen den Figuren ihre Stimmen? Gibt es auch einen Trailer? Lesen Sie hier alles zu "Drachenzähmen leicht gemacht 2" in unserer Übersicht.

TV-Termin von "Drachenzähmen leicht gemacht 2"

"Drachenzähmen leicht gemacht 2" ist am Freitag, 17. Juli 2020, ab 20.15 Uhr im TV auf ProSieben zu sehen. Der Film dauert insgesamt 105 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Handlung von "Drachenzähmen leicht gemacht 2": Worum geht es?

Der zweite Teil von "Drachenzähmen leicht gemacht" spielt fünf Jahre nach der erfolgreichen Zusammenführung von Drachen und Wikingern. Während Astrid, Rotzbakke und der Rest der Truppe sich gegenseitig im Drachenrennen herausfordern, begeben sich Hicks und Ohnezahn in luftigen Höhen auf Weltentdeckungstour. Als sie eines Tages eine Eishöhle entdecken, in der hunderte neue wilde Drachen und der mysteriöse Drachenreiter zuhause sind, geraten sie in einen Kampf um den Frieden und die Sicherheit der gesamten Insel...

"Drachenzähmen leicht gemacht 2"-Besetzung: Synchronsprecher und deutsche Stimmen

Hier finden Sie die Besetzung mit Originalsprechern und deutschen Stimmen von "Drachenzähmen leicht gemacht 2" im Überblick:

Rolle Originalsprecher Deutscher Synchronsprecher Astrid Hofferson America Ferrera Emilia Schüle Drago Blutfaust Djimon Hounsou Wolfgang Wagner Eret, Sohn von Eret Kit Harington Dennis Schmidt-Foß Fischbein Ingerman Christopher Mintz-Plasse Hannes Maurer Grobian der Rülpser Craig Ferguson Thomas Nero Wolff Haudrauf der Stoische Gerard Butler Dominic Raacke Hicks der Hüne III Jay Baruchel Daniel Axt Raffnuss Thorston Kristen Wiig Britta Steffenhagen Rotzbakke Jorgenson Jonah Hill Tim Sander Taffnuss Thorston Todd Joseph Miller Nico Sablik Valka Cate Blanchett Martina Hill

Trailer zu "Drachenzähmen leicht gemacht 2"

Hier können Sie sich den Trailer zu "Drachenzähmen leicht gemacht 2" ansehen:

