"Dragon Ball Z: Kakarot": Release im Januar, Gameplay, Kritik und Trailer

"Dragon Ball Z: Kakarot" erscheint 2020. Wann genau ist der Release? Hier gibt es die Antwort und mehr zu Gameplay, Trailer und Kritik.

Mit "Dragon Ball Z: Kakarot" werden Fans des Mangas oder des Animes Anfang 2020 einen Nostalgie-Trip erleben. Das Videospiel für PC, die Xbox One und die Playstation 4 erzählt die Geschichte von "Dragon Ball Z" nach, sodass unter anderem Freezer, Cell und Boo zu den Gegnern gehören.

Im Mittelpunkt steht natürlich Son-Goku - aber auch viele andere beliebte DBZ-Figuren tauchen auf. Hier gibt es die Infos zum Spiel - rund um Release, Gameplay, Trailer und Kritik.

"Dragon Ball Z: Kakarot": Release-Datum für das Spiel

Das neue RPG im "Dragen Ball"-Universum erscheint am 17.1.2020. "Dragon Ball" ist eine der erfolgreichsten Manga-Serien aller Zeiten. Nach "One Piece" steht der Manga mit 250 bis 300 Millionen verkauften Ausgaben an Platz 2 der weltweiten Bestsellerliste. Das "DragonBall"-Universum ist riesig und bereits sehr lange erfolgreich: 1988 erschien das erste Videospiel zum Comic. Das "Z" nach "Dragon Ball" steht lediglich für eine neue Ära im Universum, denn die Helden sind erwachsen geworden. "Dragon Ball" startete mit Goku als kleinen Jungen.

Gameplay zu "Dragon Ball Z: Kakarot"

In "DragonBall Z: Kakarot" kann man als Spieler fischen, fliegen - und natürlich fighten. Im Gameplay-Trailer können sich Fans einen ersten Eindruck zum Game verschaffen.

"Dragon Ball Z: Kakarot": Der Trailer

Anfangs zeigt der Trailer eine Bedrohung auf die Stadt - ohne, würde es selbstverständlich nicht gehen, die Helden müssen schließlich in bewährter "DragonBall"-Manier ein Hindernis mit viel Motivation überwinden. Diese sind altbewährt: Krillin, Goku, Vegeta und Co. sind alle im Trailer zu sehen. Auch bekannte Gegner wie Frieza sind im Spiel dabei.

Tests und Reviews: Kritik zu "Dragon Ball Z: Kakarot" folgt

Das 2018 erschienene "Dragon Ball"-Game "Fighter Z" erhielt auf Steam von mehr als 80 Prozent der Nutzer eine überwiegend positive Bewertung, das Konzept war jedoch ein anderes als bei "Dragon Ball Z: Kakarot". Vielen Fans dürften die schön gezeichneten Figuren und Charaktere im Anime-Stil gefallen. Auf der E3 dieses Jahr gab es eine Demo des Spiels, die viele Tester überzeugen konnte. Eine ausführliche Kritik zum Spiel folgt nach dem Release am 17. Januar 2020. (AZ)

