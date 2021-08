Motorboot tötet junges Paar im Gardasee: Auf der Spur des Verbrechens

Plus Salò wollte feiern an jenem Samstag im Juni. Stattdessen beweint die Hafenstadt ein junges Pärchen, totgefahren vom Motorboot zweier Deutscher. Wie kam das?

Der 19. Juni hätte ein Tag für die Chroniken von Salò werden sollen. Ein sonniger Samstag, über 30 Grad, die Bucht vor dem Städtchen am Westufer des Gardasees ist voll mit tausenden Menschen, Italienern, Deutschen, der Alkohol fließt, auch draußen auf den Booten. Über die Uferpromenade rasen mittags die Klassiker der italienischen Automobilgeschichte: Lancia, Alfa Romeo, Ferrari. Zum ersten Mal ist die Mille Miglia zu Gast in Salò, ein prestigeträchtiges Oldtimer-Rennen, 375 Autos, und dann auch noch zur Schlussetappe.