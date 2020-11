vor 17 Min.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Wann die Sendetermine 2020 sind

Der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird in der Zeit rund um Weihnachten 2020 immer wieder im TV zu sehen sein. Die ersten Sendetermine stehen fest.

Von Carla Gospodarek

Der Herbst hält so allmählich Einzug und in wenigen Monaten steht auch schon wieder die Weihnachtszeit an. Neben Plätzchen, Weihnachtsmusik und Christkindlmärkten gehört für viele Deutsche auch ein spezieller Film zur Weihnachtszeit dazu: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Fans des romantischen Klassikers aus dem Jahr 1973 dürfen sich auch in der Weihnachtszeit 2020 und rund um Neujahr 2021 wieder auf viele Sendetermine und Wiederholungen freuen - im TV und Stream.

Wo und wann wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" gezeigt? Hier sehen Sie die TV-Termine des Weihnachtsklassikers im Überblick.

Sendetermine 2020 von "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV und Stream

Wenn Sie das Märchen im Fernsehen sehen möchten, haben Sie auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gelegenheiten dazu. Bereits jetzt stehen zwei Sendetermine fest.

Sobald alle Sendetermine für Weihnachten und Neujahr 2020 / 2021 bekannt gegeben wurden, sehen Sie diese hier im Überblick:

Sonntag, 29. November 2020

um 14.00 Uhr im Ersten

Sonntag, 6. Dezember 2020

um 13.20 Uhr im MDR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Die Handlung des Films

Die deutsch-tschechische Koproduktion von 1973 basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová, das wiederum eine Abwandlung von "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm ist. Aschenbrödel muss nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer bösen Stiefmutter leben und wird von ihr und ihren Töchtern wie ein Dienstmädchen behandelt. Das Blatt wendet sich für das schöne junge Mädchen, als sie zufällig einem Prinzen begegnet. Mit Hilfe von drei verzauberten Haselnüssen gelingt es Aschenbrödel schließlich, das Herz des Prinzen zu erobern.

Hier können Sie sich einen Trailer zum Märchenfilm ansehen:

