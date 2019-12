11:35 Uhr

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" heute: Sendetermine 2019 zu Weihnachten im TV

Heute, an Heiligabend, 24.12.19 im TV: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist einer der beliebtesten Weihnachtsfilme. Hier erhalten Sie die Infos rund um die Sendetermine 2019.

Hier finden Sie die Sendetermine zu "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu Weihnachten 2019. Wann ist der Klassiker im Dezember 2019 im TV und Stream zu sehen? An Heiligabend, 24.12.19, heute läuft er mehrmals.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist ein absoluter Klassiker zu Weihnachten. Daher läuft er am heutigen Heiligabend, am 1. Weihnachtstag und am 2. Weihnachtstag gleich mehrmals im TV. Wann? Hier finden Sie die Sendetermine 2019.

Sendetermine 2019 und 2020: Wann läuft "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im TV und Stream? Nächster Termin: Heiligabend, 24.12.19

Wenn sie das Märchen in diesem Jahr im Fernsehen sehen möchten, dann haben sie ab dem 24. Dezember zahlreiche Gelegenheiten dazu. Sollte es in diesem Jahr nicht mehr klappen, gibt es im BR auch einen Termin im Januar 2020. Hier finden Sie alle Sendetermine für Weihnachten und Neujahr im Überblick.

Dienstag, 24. Dezember 2019

um 17.10 Uhr im Ersten

um 18.50 Uhr auf ONE

um 20.15 Uhr im RBB

Mittwoch, 25. Dezember 2019

um 10.25 Uhr im Ersten

um 14.50 Uhr im NDR

um 16.06 Uhr im WDR

um 17.05 Uhr auf ONE

Donnerstag, 26. Dezember 2019

um 14.30 Uhr im RBB

um 16.00 Uhr im MDR

Sonntag, 29. Dezember 2019

um 12.00 Uhr im KI.KA

Montag, 6. Januar 2020

um 8.00 Uhr im BR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", Sendetermine 2019: Handlung des Films

Die deutsch-tschechische Koproduktion basiert auf dem gleichnamigen Märchen von Božena Němcová, das wiederum eine Abwandlung von "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm ist. Aschnebrödel muss nach dem Tod ihrer Eltern bei ihrer bösen Stiefmutter leben und wird von ihr und ihren Töchtern wie ein Dienstmädchen behandelt. Das Blatt wendet sich für das schöne junge Mädchen, als sie zufällig einem Prinzen begegnet. Mit Hilfe von drei verzauberten Haselnüssen gelingt es Aschenbrödel schließlich das Herz des Prinzen zu erobern.

Hier können Sie sich einen Trailer zum Märchenfilm ansehen:

