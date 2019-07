vor 20 Min.

Drei Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in den Tiroler Alpen

In den Tiroler Alpen, nahe der deutsch-österreichischen Grenze, hat sich am Donnerstag ein tragisches Flugzeugunglück ereignet. Drei Menschen kamen ums Leben.

Wie eine Sprecherin der österreichischen Polizei am Freitagmorgen mitteilte, kamen am gestrigen Donnerstag drei Menschen beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe der deutschen Grenze ums Leben. Das Flugzeug war in der den Tiroler Alpen aus bislang ungeklärter Ursache verunglückt.

Flugzeugabsturz bei Leutasch: Absturzursache bislang noch unklar

Nach Angaben der Polizei stürzte das Flugzeug am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr, nahe der Gemeinde Leutasch ab. Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze und Garmisch-Partenkirchen enfternt. Das Kleinflugzeug brannte gänzlich aus, nachdem es an einer rund 2300 Meter hohen Felsenwand zerschellte.

Die Ursache des Flugzeugabsturzes ist bislang noch unklar. Die Wetterbedingungen seien zur Zeit des Unglücks gut gewesen. Wie die Polizei mitteilte, sollen nun Ermittlungen des Landeskriminalamtes in Tirol weitere Erkenntnisse zur Ursache bringen. Aufgrund der schwierigen Bedingungen, die das alpine Gelände mit sich bringt, müssen Einsatzkräfte zur Bergung und Untersuchung des Unglücks mit einem Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen werden. Auch ein Polizeihubschrauber aus Deutschland sei kurz nach dem Unglück bereits im Einsatz gewesen sein.

Bei Einbruch der Dunkelheit wurden am gestrigen Donnerstag die ersten Ermittlungen an der Unglücksstelle unterbrochen. Die Nacht hindurch wurde das Wrack von Einsatzkräften der Polizei bewacht, wie die Sprecherin weiter mitteilte.

Opfer nach Flugzeugabsturz bei Leutasch noch nicht identifiziert

Auch zu Typ und Zulassungsort des Flugzeugs konnten die Behörden bislang noch keine Angaben machen. Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamtes soll unter anderem geklärt werden, woher die Maschine kam und wohin sie unterwegs war. (dpa, AZ)

