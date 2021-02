vor 47 Min.

Drei Personen durch Explosion in Neckarsulm verletzt

Die Polizei ist in dem Industriegebiet in Neckarsulm mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Eine Explosion verletzt laut Polizei drei Menschen im baden-württembergischen Neckarsulm. Ist ein Handelsunternehmen betroffen?

Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude im baden-württembergischen Neckarsulm sind am Mittwoch drei Personen verletzt worden. Dies teilte die Polizei mit. Es gebe eine größere Einsatzlage. Die Explosion sei gegen 14.50 Uhr erfolgt. Der Ort des Geschehens liegt in einem Industriegebiet.

Explosion in Neckarsulm: Polizei spricht von drei Verletzten

Dort ist unter anderem der Discounter Lidl ansässig. Der Polizeisprecher äußerte sich nicht zu der Frage, ob das Handelsunternehmen von dem Vorfall betroffen war. (dpa)

