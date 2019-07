vor 12 Min.

Drei Tote: Kleinflugzeug auf Baumarkt abgestürzt

Drei Personen sind bei einem Flugzeugabsturz in Bruchsal ums Leben gekommen.

Bei einem Flugzeugabsturz am Samstagnachmittag sind mindestens 3 Personen gestorben. Ein Kleinflugzeug ist gegen eine Bauhaus-Filiale geprallt.

Gegen 13 Uhr ist am Samstag in Bruchsal ein Kleinflugzeug auf dem Gelände eines Baumarkts abgestürzt. Es prallte gegen die Fassade. Laut Eilmeldung der Polizei laufen aus dem verunglückten Flugzeug zudem Betriebsstoffe aus. Nach ersten Erkenntnissen hat es bei dem Absturz am Samstag drei Tote gegeben. Das Gebäude des Baumarktes soll vorsorglich geräumt worden sein.

Flugzeugabsturz in Bruchsal: Insassen sind noch nicht identifiziert

Die Ursache für den Absturz ist bisher unklar. Der Baumarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flugplatz Bruchsal. Es ist daher möglich, dass sich der Absturz während Start oder Landung des Flugzeugs ereignet hat.

Raphael Fiedler, Pressesprecher der Polizei Karlsruhe hat im Interview mit ka-news. de mitgeteilt, das es sich bei dem Flugzeug um ein Modell aus Holz handle. Laut Fiedler ist die kleine Maschine an der Fassade des Baumarktes zerschellt. Bisher sind drei Tote bestätigt, die Polizei geht davon aus, dass alle drei Insassen des Flugzeuges waren. Wer die Toten sind oder wo sie herkommen, ist allerdings noch nicht bekannt. Es seien keine Angehörigen der benachbarten Flugschule, daher gehen die Ermittler davon aus, dass es keine geplante Landung war.

Flugzeugabsturz: Erst am Donnerstag stürzte ein anderes Kleinflugzeug ab

Diese Woche am Donnerstag waren beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Tirol bereits drei Männer ums Leben gekommen. Das Flugzeug war im Wettersteingebirge gegen eine Felswand geflogen. Die Maschine war im norditalienischen Montichiari gestartet und sollte im deutschen Schwäbisch Hall landen. Zum Absturz kam es auf rund 2300 Metern. Die Ursache des Flugzeugabsturzes ist bislang unklar, die Wetterbedingungen seien zur Zeit des Unglücks gut gewesen. Laut Polizei sollen nun Ermittlungen des Landeskriminalamtes in Tirol weitere Erkenntnisse zur Ursache bringen.

Die drei Insassen kamen nach Angaben des Innenministeriums alle aus Baden-Württemberg. Ob es sich tatsächlich um jene drei Männer im Alter von 72, 57 und 56 Jahren handelt, könne aber nur ein DNA-Abgleich sicherstellen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa)

Themen Folgen