Drei Tote bei Bootsunglück auf dem Rhein - Mädchen vermisst

Auf dem Rhein in der deutsch-französischen Grenzregion Elsass hat sich ein Bootsunglück ereignet. Drei Menschen starben - darunter ein sechsjähriges Mädchen.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Rhein im Elsass zu einem tragischen Bootsunglück, bei dem drei Menschen ums Leben gekommen sind. Unter den Toten sei auch ein sechsjähriges Mädchen, teilte die zuständige Präfektur mit. Ein weiteres Mädchen werde noch vermisst.

Französische und deutsche Rettungskräfte sind seit Stunden im Einsatz. Wie der SWR berichtet, sei es auf dieser Höhe des Rheins wegen der starken Strömung eigentlich verboten Boot zu fahren.

Das Schlauchboot kenterte mit vier Menschen an Bord nahe einer Schleuse bei der französischen Gemeinde Gerstheim, 30 Kilometer von Straßburg entfernt. Das teilte die zuständige Präfektur am Donnerstagnachmittag mit. Medienberichten zufolge handelte es sich um eine Touristengruppe, die zuvor von Deutschland aus gestartet war. In der deutsch-französischen Grenzregion Elsass kam es dann zu dem tragischen Unglück.

An Bord des Boots waren zwei Erwachsene und zwei Kinder, so der Sender France 3. Bei den Todesopfern handelte es sich um Menschen aus Deutschland und Rumänien. Das sechsjährige Mädchen, das sich mit an Bord befand, wurde mit einem Hubschrauber in das 65 Kilometer entfernte Uniklinikum in Freiburg gebracht, wo es dann starb. Zuvor wurde das Mädchen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand geborgen, wie der SWR berichtet. Ein weiteres Opfer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, schwebe aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Bootsunglück auf dem Rhein: Mehrere Menschen wollten helfen

Drei Menschen, die das Bootsunglück vom Ufer aus beobachtet hatten, hätten versucht, den Bootsinsassen zu helfen und seien selbst ins Wasser gesprungen, schrieb die Regionalzeitung Dernières Nouvelles d'Alsace. Einer von ihnen kam dabei selbst ums Leben. Ein 36-Jähriger und eine 37-Jährige konnten wohl unversehrt wieder an Land zurückkehren. Das Rheinufer wird auf deutscher und französischer Seite nach dem vermissten Mädchen abgesucht. (AZ,dpa)

