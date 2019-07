vor 19 Min.

Drei Tote nach Brand in Blaubeuren

Tragisches Unglück in Gerhausen, einem Stadtteil von Blaubeuren: In einem Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen, drei Menschen starben.

Beim Brand eines Wohnhauses in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bislang seien drei Tote gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Feuer sei am frühen Morgen in dem Einfamilienhaus im Stadtteil Gerhausen ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind demnach mit starken Kräften vor Ort. Die Flammen seien bis auf einzelne Glutnester gelöscht. Die Brandursache war zunächst unklar. (dpa/lsw)

