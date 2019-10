Drei Tote nach Schüssen auf Halloween-Party in Kalifornien

Wieder fallen tödliche Schüsse in den USA - diesmal trifft es Partygänger im kalifornischen Long Beach. Drei Menschen sterben, neun werden verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Nach einer nächtlichen Gewalttat mit drei Toten und neun Verletzten auf einer Party im kalifornischen Long Beach hat von dem Täter auch am Morgen danach jede Spur gefehlt. Der Polizeichef der Stadt, Robert G. Luna, sprach am Mittwochvormittag (Ortszeit) von einem "schrecklichen" Tatort. Die Beamten hätten "überall Blut" vorgefunden.

Bis zu 30 Leute hätten am Dienstagabend in einem Privathaus auf einer Party gefeiert, als die Schüsse fielen. Drei Männer seien getötet worden, weitere neun Menschen wurden von dem privaten Grundstück verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Schussopfer seien 20 bis 49 Jahre alt. Unter den Verletzten sind sieben Frauen. Die Feuerwehr der Stadt nahe Los Angeles berichtete am späten Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter über den Vorfall.

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL