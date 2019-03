20:22 Uhr

Drei Tote nach Schüssen in Tram, Polizei fasst Verdächtigen

In einer Straßenbahn in Utrecht sind Schüsse gefallen. Der Täter ist auf der Flucht

In Utrecht, Niederlande, sind in einer Straßenbahn Schüsse gefallen. Die Polizei hat den 37-jährigen Verdächtigen gefunden und einen weiteren Mann festgenommen.

In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen mit einer Schusswaffe getötet oder verletzt worden. Ein Mann hatte am Vormittag in einer Straßenbahn Schüsse abgefeuert. Nach Angaben des Bürgermeisters Jan van Zanen und der Polizei wurden drei Menschen getötet und fünf weitere verletzt, drei davon schwer.

Zunächst gingen Bürgermeister und Ermittler von einem Angriff mit terroristischem Hintergrund aus. Laut Polizei verdichteten sich im Laufe des Montagabends jedoch die Hinweise auf eine Beziehungstat.

Utrechter Polizei fasst 37-jährigen Verdächtigen

Die Polizei hat den 37-jährigen mutmaßlichen Täter nach rund acht Stunden Suche noch am Montagabend gefasst. Der Verdächtige soll in der Türkei geboren sein. Die Polizei veröffentlichte während der Fahndung auch ein Foto des Mannes namens Gökman Tanis aus der Straßenbahn. Der 37-Jährige war in der Vergangenheit wegen zahlreicher Delikte mit der Polizei in Konflikt geraten.

Der niederländische Rundfunk NOS berichtete von einem langen Vorstrafenregister, das unter anderem einen Einbruch, einen versuchten Mord und einen Vergewaltigungsvorwurf umfasst. Die Verhandlung zu letzterem Fall habe vor zwei Wochen begonnen.

Die Polizei hat außerdem einen weiteren Mann festgenommen. Es sei aber unklar, inwieweit er beteiligt gewesen sei, hieß es auf einer Pressekonferenz am Montagabend. Der Vorwurf laute "Verdacht des Totschlags mit einem terroristischen Motiv".

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Der Täter habe es laut einem Augenzeugen gezielt auf eine Frau abgesehen gehabt. Wie Daan Molenaar im NOS Radio sagte, befand er sich im vordersten Teil der Straßenbahn, als die Schüsse im hinteren Teil fielen. Nach dem Stoppen der Bahn habe er eine auf dem Boden liegende Frau bemerkt, der andere Reisende hätten helfen wollen. Zunächst habe er an einen Unfall gedacht.

"Ich hatte noch immer diesen Eindruck, als ich sah, dass sie weggeschleppt wurde." Aber plötzlich sah er jemanden mit gezückter Pistole gezielt auf die Gruppe zulaufen. "Es sah so aus, als ob er diejenige noch einmal angreifen wollte oder vielleicht die Menschen, die ihr halfen." Währenddessen suchten Passanten hinter geparkten Autos Schutz, wie in einem amerikanischen Westernfilm.

Die Menschen in der Stadt sollen ihre Häuser nicht verlassen, warnten die Behörden zunächst. Am späten Nachmittag gab die Polizei vorerst Entwarnung, Bürger könnten nun wieder auf die Straße gehen.

QUOTE @GemeenteUtrecht Nav het schietincident van het 24 Oktoberplein adviseert de gemeente Utrecht, de politie en het OM iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is. Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten. De politie is op dit moment nog op zoek naar de dader — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Schüsse in Utrecht: Hintergründe sind unklar

Die Hintergründe des Vorfalls waren auch nach dem Aufgreifen des mutmaßlichen Täters unklar. Die Polizei gab am Montagabend an, sowohl die Möglichkeit eines terroristischen Anschlags wie auch die einer Beziehungstat in Betracht zu ziehen. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte bezeichnete die Ereignisse in Utrecht zur Mittagszeit noch als Anschlag, relativierte das später aber.

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt. Utrecht liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze. Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr. Ein Krisenteam sei umgehend eingesetzt worden und ermittle die Hintergründe. Nach den Schüssen in Utrecht wurde in der Provinz die höchste Terrorwarnstufe 5 ausgerufen.

Bundespolizei kontrollierte an der deutschen Grenze

Nach dem Anschlag von Utrecht kontrollierte die Bundespolizei an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve, die nahe der Grenze zu den Niederlanden liegt. Alle verfügbaren Beamten waren im Einsatz, außerdem verstärkten Beamte der Landespolizei Nordrhein-Westfalen.

Schwerpunkt war die Autobahn 3. Aber auch an anderen Autobahnen, an Bundesstraßen und an kleinen Grenzübergängen standen Beamte. Auch bei grenzüberschreitenden Bahnverbindungen gab es Kontrollen.

Ein Polizist steht an einem Sichtschutz vor einem Straßenbahnwagen. Nach Angaben der Polizei sollen in der Straßenbahn Schüsse gefallen sein. Bild: Peter Dejong, afp

Alle Moscheen in Utrecht wurden geschlossen

In Utrecht wurden nach den Schüssen in einer Straßenbahn alle Moscheen vorsorglich geschlossen. "Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan", sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt zur Mittagszeit. Auch die Universität wurde am Mittag geschlossen.

Die politischen Parteien unterbrachen nach Berichten niederländischer Medien ihren Wahlkampf für die am Mittwoch anstehenden Wahlen für die Provinzparlamente. Der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen sprach von einem "abscheulichen und schwerwiegenden Vorfall". Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande mit etwa 350.000 Einwohnern. (dpa/AZ)

