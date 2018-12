Drei Viertel nutzen quasi täglich Smartphone-Messenger

Eine Serie von Beben hat die Bewohner rund um den Vulkan Ätna auf Sizilien in der Nacht zum Mittwoch aufgeschreckt.

B422 bei Allenbach

Acht Verletzte nach Glatteis-Unfall an Weihnachten

Bei einem Unfall auf einer eisglatten Bundesstraße in Allenbach in Rheinland-Pfalz sind an Weihnachten acht Menschen verletzt worden.