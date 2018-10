13:48 Uhr

Drei niederländische Familienmitglieder tot gefunden Panorama

Drei Niederländer sind tot in einem Landhaus in Spanien gefunden worden.

Ein niederländischer Mann soll seine Frau und seine Schwiegermutter getötet und anschließend Suizid begangen haben. Ihre Leichen wurden nun in Spanien gefunden.

Ein niederländisches Ehepaar und die Mutter der Frau sind in Spanien tot aufgefunden worden. Die drei stark verwesten Leichen seien am Mittwochnachmittag in verschiedenen Räumen eines Landhauses entdeckt worden, berichteten Medien am Donnerstag unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil.

Der 62 Jahre alte Mann habe vermutlich zunächst seine Frau, die an einer tödlichen Krankheit gelitten haben soll, und seine Schwiegermutter getötet - dann habe der Mann sich umgebracht, so die Annahme der Ermittler.

Der Sohn des Vermieters habe die Polizei alarmiert, hieß es. Das Haus liegt in der Gemeinde Coín in der Provinz Málaga im Süden des Landes. Weitere Informationen gebe es vorerst nicht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. (dpa)

