07:48 Uhr

Dreifachmord: Ex-Fremdenlegionär und Soldat vor Gericht Panorama

Drei grausam zugerichtete Leichen wurden im ostwestfälischen Hille gefunden. Nun beginnt der Prozess gegen zwei Männer.

Weil sie aus Habgier drei Mal gemordet haben sollen, stehen zwei Männer von Montag an vor dem Landgericht Bielefeld. Der 51-jährige ehemalige Fremdenlegionär Jörg W. und der mitangeklagte 24 Jahre alte Zeitsoldat Kevin R. sollen getötet haben, um sich an ihren Opfern zu bereichern, etwa indem sie die Rente eines Opfers einstrichen.

Vor knapp einem halben Jahr hatte der Fund dreier Leichen in der Ortschaft Hille in Ostwestfalen für Aufsehen gesorgt. Die Körper der Männer im Alter von 39, 64 und 72 Jahren wiesen deutliche Spuren von Gewalt auf.

Angeklagte sollen die Opfer brutal getötet haben

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten jeweils sehr brutal vorgingen. Im August 2017 sollen sie ihren 72-jährigen Nachbarn die Treppe runtergestoßen und mit einem Ziegelstein erschlagen haben - aus Habgier. Jörg W. soll über eine Kontovollmacht des Seniors verfügt und es auf die monatliche Rente von 1300 Euro abgesehen gehabt haben.

Wenig später soll das Duo einen 64-jährigen Hilfsarbeiter, der zu der Zeit auf dem Hof lebte, getötet haben, um ihm mehr als 3000 Euro abzunehmen. Die Angeklagten sollen ihn unter anderem mit einem Pflasterstein geschlagen haben. Außerdem war dem Opfer vier Mal mit einem Kampfmesser in den Rücken gestochen worden. Die Polizei fand die Leichen im Frühjahr 2018 vergraben auf dem Grundstück des Ex-Fremdenlegionärs.

Der Hof in Hille war damals durch einen weiteren Vermisstenfall ins Visier der Polizei geraten: Eine Familie aus dem niedersächsischen Stadthagen hatte einen 30-Jährigen als vermisst gemeldet. Sein Auto wurde in einer Scheune in Hille entdeckt. Auch Jörg W. war zunächst verschwunden. Als die Leiche des 30-Jährigen gefunden wurde, geriet W. unter dringenden Tatverdacht und wurde wenig später im bayerischen Reit im Winkl festgenommen.

Am Ende ihrer Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft sicher: Auch der 30-jährige Geschäftspartner von Jörg W. starb, weil es um Geld ging. Dem Mord soll ein Streit um 5000 Euro vorausgegangen sein. Die Angeklagten sollen daraufhin beschlossen haben, den Mann mit einem Hammer zu erschlagen. Bei seiner Festnahme hatte Jörg W. die Tat eingeräumt, zu den anderen Vorwürfen hat er aber bisher geschwiegen. (dpa)

