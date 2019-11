vor 45 Min.

Dreijähriger in Detmold getötet: 15-Jährige nach Fahndung festgenommen

In diesem Mehrfamilienhaus in Detmold wurde der Dreijährige erstochen. Seine Halbschwester steht unter Verdacht.

In Detmold soll eine Jugendliche ihren dreijährigen Halbbruder erstochen haben. Nach einer Fahndung wurde die 15-Jährige festgenommen.

In Detmold in Nordrhein-Westfalen wurde am Mittwoch ein dreijähriger Junge mit einem Messer getötet. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei der Tatverdächtigen um die Halbschwester des Kindes.

Die 15-Jährige befand sich auf der Flucht, weswegen es am Donnerstag zunächst einen öffentlichen Fahndungsaufruf durch die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld gegeben hatte. Mittlerweile wurde die Jugendliche festgenommen, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Man habe sie durch Zeugenhinweise in Lemgo finden können.

Die Polizei hatte nach dem Vorfall in der Neulandstraße in Detmold unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber nach der Jugendlichen gesucht - zunächst ohne Erfolg. Durch das Veröffentlichen des Fahndungsaufrufs gab es den Durchbruch.

Dreijähriger in Detmold erstochen: Mordkommission ermittelt

Wie die Polizei mitteilt, wurde der dreijährige Junge in der heimischen Wohnung erstochen. Es gebe mehrere Stichverletzungen, die zum Tod geführt hätten. Eine Obduktion soll am Donnerstag genauere Erkenntnisse liefern.

Angehörige hatten die Leiche am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Wohnung gefunden. Sie werden nun betreut, heißt es von der Polizei.

Die Hintergründe der Tat in Detmold sind noch unklar. Die Polizei hat die Mordkommission "Neuland" eingerichtet, die den Fall aufklären soll. (sge, dpa)

