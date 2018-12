Drohnen-Alarm am Flughafen Gatwick: Polizei nimmt Verdächtige fest

08:25 Uhr

Immer wieder flogen Drohnen über den Londoner Großflughafen Gatwick und lösten Chaos aus. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Großbritanniens zweitgrößter Flughafen London Gatwick soll nach der Festnahme zweier Verdächtiger wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Wie die Polizei mitteilt, seien die Personen am Freitagabend kurz nach 22 Uhr Ortszeit (23 Uhr MEZ) "in der Gegend von Gatwick" gefasst worden. Nähere Informationen zum Ablauf des Einsatzes gab es zunächst nicht. Die britische Nachrichtenagentur Press Assiociation berichtete, bei den Verdächtigen handele es sich um einen Mann und eine Frau. Tagelang hatten umherfliegende Drohnen den Großflughafen lahmgelegt.

"Unsere Start- und Landebahn ist offen und wir streben für Samstag einen vollständigen Planbetrieb an", hieß es am Morgen auf der Webseite des Flughafens. Hunderttausende Passagiere waren seit Mittwochabend von den Flugausfällen und Umleitungen betroffen – und das mitten in der Hauptreisezeit vor Weihnachten. Zwar konnte am Freitagmorgen der Flugbetrieb nach 36-stündigem Stillstand wieder aufgenommen werden, abends wurde aber erneut eine Drohne entdeckt. Wieder wurde das Flugfeld gesperrt - diesmal nur für etwas mehr als eine Stunde. Danach gab es einige Starts und Landungen, allerdings noch keinen wirklich normalen Flugbetrieb.

Die Polizei hat laut eigenen Angaben "erhebliche Kräfte mobilisiert", um die Drohnen und die Verantwortlichen ausfindig zu machen. Sie setzte Hubschrauber, Scharfschützen und Spezialgerät der Armee ein. Doch trotz des Großeinsatzes gingen die Störmanöver weiter.

Am Freitagabend meldete die zuständige Polizei in der Grafschaft Sussex dann die beiden Festnahmen. Die Ermittlungen würden aber fortgesetzt "bis wir sicher sind, dass wir weitere Bedrohungen für die Sicherheit der Passagiere entschärft haben", teilte die Polizei mit. Man bemühe sich nach wie vor darum, etwaige weitere Drohnen über dem Flughafengelände zu orten und unschädlich zu machen. Augenzeugen und andere Hinweisgeber sollten sich direkt an die Polizei wenden.

Am Samstagmorgen folgte dann die Entwarnung seitens des Flughafens. Trotz der angestrebten Rückkehr zum vollständigen Flugplan müssten Passagiere jedoch mit Verspätungen und auch Streichungen rechnen, hieß es auf der Webseite des Airports. Reisenden wird empfohlen, den Flugstatus mit ihrer jeweiligen Airline abzuklären, bevor sie sich auf den Weg zum Flughafen Gatwick machen. Sicherheit habe nach wie vor "oberste Priorität".

Gatwick: Polizei geht nicht von Terror-Plänen aus

Die Behörden gehen bislang nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Auch Hinweise darauf, dass eine ausländische Regierung die Finger im Spiel habe gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag vor Bekanntgabe der Festnahmen. Nicht ausschließen wollten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt, dass es sich um radikale Umweltschützer handeln könnte.

Fakten zu Drohnen 1 / 4 Zurück Vorwärts GEWICHT: Bis zu einem Gewicht von fünf Kilogramm ist der Betrieb von Drohnen ohne Erlaubnis möglich. Fluggeräte, die mehr wiegen, darf man nur mit Einverständnis der Flugverkehrskontrolle steigen lassen.

STEUERUNG und SICHT: Der Drohnenpilot muss während des Betriebs sein Fluggerät jederzeit ohne Hilfsmittel sehen können - also ohne Fernglas oder Nachtsichtgerät. Bemannten Luftfahrzeugen muss ein Drohnenpilot stets ausweichen. Steuern unter Drogen- oder Alkoholeinfluss ist verboten.

HÖHE: Die maximale Flughöhe darf bei gewerblicher Nutzung 100 Meter nicht übersteigen. Für alle, die eine Drohne in ihrer Freizeit steigen lassen, gilt eine Grenze von 762 Metern - solange keine andere Regel dagegenspricht. In Großstädten mit internationalem Flughafen sind vielerorts nur 30 Meter erlaubt.

ÜBERFLUG: Über Menschen ist der Überflug verboten, ebenso über Krankenhäusern, Kraftwerken und Gefängnissen. Wer seine Drohne in einem Abstand von weniger als 1,5 Kilometer zu einem Flugplatz oder Flughafen steigen lassen will, braucht eine Erlaubnis der Luftaufsicht. dpa

Airport-Geschäftsführer Stewart Wingate sprach von einer "präzise geplanten Aktivität, die darauf ausgelegt wurde, den Flughafen lahmzulegen und maximale Behinderungen in der Vorweihnachtszeit zu bringen". Für Luftfahrtbranche und Behörden sei dies ein Warnschuss. "Es kann nicht sein, dass Drohnen einen essenziellen Teil unserer nationalen Infrastruktur auf diese Art lahmlegen", erklärte Wingate. "Das ist offenkundig eine relativ neue Technik, und wir müssen gemeinsam über richtige Lösungen nachdenken um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann." (dpa, AZ)

