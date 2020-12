11:43 Uhr

Drosten, Streeck, Bhakdi: Die Virologen des Jahres 2020

Die einst so unscheinbaren Virologen sind inzwischen so bekannt wie Stars und Politiker. Drei von ihnen sind mit ihren unterschiedlichen Ansätzen besonders in die Öffentlichkeit gerückt.

Von Markus Bär

Virologen – so bekannt wie Politiker oder Popstars? Vor zwölf Monaten war ein solcher Gedanke noch undenkbar – heute drängt er sich fast von allein auf. Im Bewusstsein der Menschen dieses Landes haben dabei sicherlich vor allem drei Wissenschaftler Platz genommen: Christian Drosten, Hendrik Streeck und Sucharit Bhakdi. Sie unterscheiden sich fachlich in etwa so weit voneinander, wie sich – und dies ist bitte nicht ernst zu nehmen – Konservative, Sozialdemokraten und Grüne unterscheiden. Oder Rapper, Hardrocker und Volksmusiker.

Christian Drosten erhält Morddrohungen - wohl von radikalen Corona-Skeptikern

Der Berliner Charité-Professor Christian Drosten kam zuerst auf die Bühne. Der gebürtige Emsländer war an der Entwicklung des weltweit ersten Corona-Tests mitbeteiligt. Viele Menschen lauschten im Jahr 2020 seiner ruhigen Stimme, wenn der 48-Jährige in den Podcasts des Norddeutschen Rundfunks seine Erkenntnisse zum Coronavirus ausbreitete. Überdies ist Drosten Berater der Bundesregierung. Inzwischen ist Drosten vielleicht gar nicht mehr so froh über seine Popularität, denn er erhält – wohl aus Kreisen radikaler Corona-Skeptiker – gar Morddrohungen. Drosten, der vor seiner Zeit als Chef-Virologe der Charité das Institut für Virologie am Universitätsklinikum Bonn leitete, gilt als Wissenschaftler, der strenge Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus für richtig hält.

Hendrik Streeck rückte durch die Heinsberg-Studie in den Mittelpunkt

Sein direkter Nachfolger in Bonn ist übrigens Hendrik Streeck. Der 43-Jährige hat den ersten deutschen Corona-Hotspot im niederrheinischen Heinsberg aufgearbeitet und kommt immer wieder zu dem Schluss: Covid-19 ist gefährlich – aber nicht so gefährlich, wie viele meinen. Große Teile der Bevölkerung, Junge und Menschen ohne Vorerkrankungen müssen laut Streeck nur selten mit schweren Verläufen rechnen. Er rät darum zu besonnenen Maßnahmen. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte er einmal, dass sein persönlicher Kontakt zu Drosten „derzeit ruht“.

Sucharit Bhakdi: Die Galionsfigur vieler Corona-Kritiker

Der emeritierte Epidemiologe Prof. Sucharit Bhakdi gilt als Galionsfigur vieler Corona-Kritiker. Er betonte schon kurz nach Aufkommen der Krise, dass Corona nicht wirklich gefährlich sei. In seinem Bestseller „Corona Fehlalarm“ bezeichnete er jene, die die Maskenpflicht eingeführt haben, als „dumm“ und gab sich für einen Wissenschaftler reichlich polemisch. Nun ja. Wer weiß, welche Virologen uns 2021 beschäftigen werden.

