Dschungelcamp 2019: "Das Nachspiel" heute live im TV und Stream sehen Panorama

"Dschungelcamp" 2019: Was hat sich seit dem Finale bei den Promis getan? Wer hat noch eine Rechnung offen? Diese Fragen klärt RTL heute Abend beim "Nachspiel".

Seit gut zwei Wochen hat Deutschland eine neue "Dschungelkönigin": Evelyn Burdecki holte sich in der 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" den Sieg und damit die Krone. Doch wie ging es zurück in der Zivilisation für die Promi-Kandidaten weiter? Für wen hat sich die IbeS-Teilnahme gelohnt? Und bei wem gibt es nach wie vor Zoff? Um das herauszufinden, laden Sonja Zietlow und Daniel Hartwich alle Teilnehmer der diesjährigen Staffel heute Abend, 10. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL zum großen "Nachspiel" ein.

Gleich unmittelbar nach dem Finale trafen die Kandidaten des Dschungelcamps 2019 schon einmal aufeinander und ließen die vergangenen 15 Tage im Baumhaus Revue passieren. Auch damals schienen so manche Streitigkeiten noch nicht beigelegt zu sein. Spannend also, wie sich die ein oder andere Beziehung seitdem entwickelt hat.

Dschungelcamp-"Nachspiel" 2019: Wie lange hat die Versöhnung bei Bastian und Chris gehalten?

Ob Bastian Yotta und Chris Töpperwien oder die beiden Ex-Partner Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki - Zoff gab es im Camp 2019 genug. Umso überraschender war es für viele Zuschauer, dass beide Streits beim "Großen Wiedersehen" vor zwei Wochen beigelegt wurden. Doch hat der Friede wirklich gehalten?

Und was wurde aus den anderen Kandidaten? Wem hat der Dschungel den erwünschten Karriereschub gebracht? Was machten die luxusentwöhnten Stars nachdem sie wieder in Deutschland gelandet sind zuerst? Auf all diese Fragen geben die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich heute Abend im Dschungelcamp-"Nachspiel" die Antwort. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das Nachspiel" läuft am Sonntag, 10. Februar, ab 20.15 Uhr live bei RTL im TV und im Stream bei TV Now. (AZ)

