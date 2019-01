vor 18 Min.

Dschungelcamp 2019: Evelyn, Felix und Peter sind im Finale Panorama

Beim Dschungelcamp 2019 müssen sich die Kandidaten heute im Finale zum letzten Mal beweisen. Evelyn, Felix und Peter - Wer darf die Dschungelkrone aufsetzen?

Drei Dschungelsternchen haben es ins Finale geschafft: Evelyn Burdecki, Felix von Deventer und Peter Orloff kämpfen heute Abend um den Titel "Dschungelkönig 2019" und die Siegerprämie von 100.000 Euro. Die Zuschauer können sich in jedem Fall auf ein spannendes Finale freuen.

Dschungelcamp 2019: Im Finale muss jeder Kandidat eine Dschungelprüfung meistern

Wie in den letzten Jahren auch bekommen alle drei Kandidaten im heutigen Finale eine eigene Dschungelprüfung. Wir erinnern uns zurück, im letzten Jahr hat RTL für das Finale noch einmal groß aufgefahren: Krabbeltierchen, Ekel-Essen und am Ende endlich das langersehnte Wunsch-Menü. Man darf gespannt sein, was Evelyn, Felix und Peter heute Abend für die Dschungelkrone auf sich nehmen müssen.

Aus beim Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis ist trotzdem stolz auf sich

Gestern hieß es für Sandra Kiriasis, Chris Töpperwien und Bastian Yotta Koffer packen. Die drei flogen nach dem Zuschauervoting aus dem Camp. Trotzdem sagt Sandra im RTL-Interview nach der Sendung, dass sie stolz auf sich sei: "Ich bin einfach nur happy, so lange dabei gewesen zu sein". Auch die anderen Kandidaten nehmen ihre Heimreise gefasst auf: Yotta bedankte sich bei seinen Fans, Chris freut sich auf eine langersehnte Dusche nach zwei Wochen im australischen Dschungel.

Das Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL.

