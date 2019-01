Dschungelcamp 2019, Folge 13: Gibt Chris Töpperwien auf?

14:04 Uhr

In Folge 13 von "Das Dschungelcamp" heute könnte Chris Töpperwien die Sendung verlassen. Was ist sonst noch bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu erwarten?

Nach dem Abgang von Leila Lowfire an Tag 12 sind nur noch sieben der zwölf Dschungelkandidaten im Camp übrig. Bis jetzt sind alle ausgeschiedenen Kandidaten von den Zuschauern nominiert worden. Der Kultsatz "Ich bin ein Star - holt mich raus" ist in dieser Dschungelcamp-Staffel noch nicht gefallen. Ändert sich das an Tag 13 der 13. Staffel des Dschungelcamps?

Gibt Currywurst-Mann Chris Töpperwien beim Dschungelcamp 2019 auf?

Ein vorzeitiger Abschied wäre bei Chris Töpperwien denkbar. Dieser hatte sich am Vorabend darüber ausgelassen, dass er mit der Vorgehensweise der Dschungelcamp-Macher unzufrieden sei und keine Lust mehr habe. So habe er immer "performt" und sein Bestes gegeben. Doch die gemeinsame Nacht-Schatzsuche und Versöhnung mit Erzfeind Bastian Yotta soll eine Psychotrick der Verantwortlichen gewesen sein.

Töpperwien fühlt sich also hinters Licht geführt und macht sich Sorgen, was seine Mutter nun in den Boulevardmedien lesen muss. Sein Fazit im Gespräch mit Evelyn: "Puh: Nicht mit mir... Ich will hier raus, die Zuschauer sollen mich hier rauswählen, ich will die Kohle nicht, ich will hier weg". Wird der Currywurst-Mann nun nur noch lustlos auf seiner Pritsche liegen oder zieht er selbst die Reißleine und ruft "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"?

Dschungelcamp 2019: Doreen Dietels Durchbruch

Da sich die Reihen im Camp lichten, gehen die Spekulationen darüber, wer Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird, nun richtig los. Holen können sich diesen Titel noch Evelyn Burdecki, Felix van Deventer, Doreen Dietel, Sandra Kiriasis, Peter Orloff, Chris Töpperwien und Bastian Yotta.

Sollten die Zuschauer Doreen Dietel zur Dschungelkönigin wählen, würden sie auf jeden Fall Empathie zeigen. Denn die Schauspielerin hat in Folge 11 und 12 betont, wie wichtig der Sieg für ihr Seelenleben sei. Die Teilnahme an IBES sei für sie "mehr als nur ein Spiel". Deswegen haben sie die Zuschauernominierungen hart getroffen.

Dietel möchte nicht wieder versagen: "Es ist schon wieder mal so: Versagen! Auch das Thema mit der Serie: Da bin ich auch rausgeschrieben worden. Ich frage mich, warum immer nur ich? Was ich falsch mache?" Der IBES-Sieg könnte also seinem Selbstbewusstsein auf die Sprünge helfen - abgesehen von der Finanzspritze natürlich.

Die nächste Folge des Dschungelcamps 2019 sehen Zuschauer heute um 22.15 Uhr auf RTL. (AZ)

