Dschungelcamp 2019, Folge 15: Diese Kandidaten sind im Finale Panorama

Im Dschungelcamp ist Tag 15 angebrochen. Und damit auch das Halbfinale von IBES. Wer schaffte es ins Finale? Und welche drei Kandidaten flogen raus?

Der Countdown läuft: Am Freitag stand das Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an. Die 100.000 Euro Siegerprämie, aber auch das Ende der Dschungelzeit, sind für die Kandidaten nah. Dabei sorgte ein technischer Fehler beim Telefon-Voting für ein IBES-Novum und zusätzliche Aufregung im Camp.

Dschungelcamp 2019, Tag 15: Heute fliegen drei der Kandidaten raus

Laut RTL kam es beim Zuschauervoting am Donnerstagabend zu Komplikationen. So konnten aus technischen Gründen nicht alle Anrufer des Zuschauer-Votings gezählt werden. Daher hatte man sich fairerweise dafür entschieden, an Tag 14 niemanden gehen zu lassen. Am Freitag mussten also gleich drei Z-Promis der Siegerprämie und den Final-Kandidaten auf Nimmerwiedersehen sagen. Das gab es in der IBES-Historie noch nicht.

Als Erster musste Chris Töpperwien das Dschungelcamp 2019 verlassen. Wenig später folgte sein Erzfeind-Freund-Feind: Auch Bastian Yotta schaffte es nicht ins Finale der Show. Gleiches galt für Leistungssportlerin Sandra. Damit sind jetzt noch drei Kandidaten da und im Finale. Hier der Überblick: Dschungelcamp 2019: Wer ist raus? Wer ist im Finale?

Folge 15: Wer schafft es ins Finale des Dschungelcamps 2019?

Die Spekulationen darüber, wer heute rausfliegt, gehen Hand in Hand mit den Überlegungen darüber, wer wohl Dschungelkönig oder Dschungelkönigin wird. Zwei Damen, Evelyn Burdecki und Sandra Kiriasis, sowie die vier Herren Felix van Deventer, Peter Orloff, Bastian Yotta und Chris Töpperwien stehen noch zur Wahl.

Wenn man Bastian Yottas Lästereien über die finanzielle Lage des Currywustmannes Chris Töpperwien glauben schenken mag, hätte dieser die 100.000 Euro wohl am nötigsten. Vielleicht entscheidet aber auch die heutige Dschungelprüfung darüber, wer die Herzen der Zuschauer erwärmt. Doch wirklich sicher kann man sich nicht sein. Und das wird heute auch bei den Kandidaten für schwache Nerven sorgen.

Das Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend um 22.15 Uhr auf RTL.

