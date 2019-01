vor 19 Min.

Dschungelcamp 2019, Folge 2: Gisele Oppermann ist für "Kanal Fatal" nominiert Panorama

Die 13. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist gestern gestartet. Drei Dschungelprüfungen mussten die Kandidaten bereits meistern. Was passiert in Folge 2?

Nach den ersten Prüfungen steht fest: Heulsuse der neuen Staffel ist Gisele Oppermann. Das 31-Jährige Model hatte gleich bei zwei Prüfungen versagt und wurde als Strafe prompt von den Zuschauern für die heutige Dschungelprüfung nominiert. Sie muss heute bei "Kanal Fatal" antreten.

Gisele Oppermann verweigerte an Tag 1 die Dschungelprüfung

Schon zehn Jahre ist es her, dass Gisele sich in Staffel drei von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" von Folge zu Folge geheult hat. Vor dem Start ins Dschungelcamp hatte sie versprochen: "Ich bin reifer geworden." Am ersten Tag im Dschungelcamp bewies sie aber eher das Gegenteil: für zwei Prüfungen angetreten, bei beiden gescheitert. Auf Twitter wird Gisele bereits als deutsche "Wein-Königin" gefeiert.

Heute Abend hat sie nochmal die Chance zu zeigen, dass sie doch härter im Nehmen geworden ist. Die Zuschauer haben sie am Ende von Tag 1 für die Prüfung "Kanal Fatal" nominiert. Wie sich Oppermann dabei schlägt, erfahren wir heute Abend ab 21.15 Uhr auf RTL.

Zieht Leila Lowfire im Dschungelcamp noch einmal blank?

Die Sexpertin Leila Lowfire hatte schon am ersten Tag für ein Bad in der Dschungelsee die Hüllen fallen lassen. Gleich mehrmals hatten Zuschauer in der ersten Folge das Vergnügen, die Kurven der 25-Jährigen in Großaufnahme zu betrachten. Dass dies nicht ihr letzter Nackt-Auftritt war, steht wohl bereits fest. Denn die Sex-Podcasterin ist bekannt dafür, alles andere als prüde zu sein. Deshalb freut sie sich auch in der gestrigen Dschungelprüfung: „Das war der härteste Penis, den ich je im Mund hatte.“ Beim Stierpenis-Essen konnte sie als einzige einen Stern für das Team gewinnen.

Spannend ist auch, wie es mit "Bachelor in Paradise"-Paar Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco weitergeht. Die beiden hatten schon in Folge 1 zarte Annäherungsversuche am Lagerfeuer gewagt. Offiziell ist Domenico aber nach wie vor mit der Mutter seines Kindes, seiner ehemaligen Ex-Freundin Julia, liiert.

Die zweite Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, 12. Januar 2019 ab 21.15 Uhr auf RTL. (AZ)

