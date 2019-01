11:16 Uhr

Dschungelcamp 2019, Folge 3: Gisele Oppermann ist "Abgewrackt" Panorama

Staffel 13 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ist am 11. Januar auf RTL gestartet. Immer vorn dabei: Heulsuse Gisele. Was erwartet sie an Tag 3?

Zwei Tage Dschungel-Wahnsinn haben die Stars bisher über sich ergehen lassen. Doch bereits jetzt liegen die Nerven blank. Alle Hoffnungen liegen heute auf Gisele Oppermann. Sie wurde, wie bereits in der zweiten Folge, für die Dschungelprüfung nominiert.

Gisele Oppermann muss bei der Dschungelprüfung "Abgewrackt" antreten

In der zweiten Folge konnte Gisele fünf Sterne im "Kanal Fatal" für das Team gewinnen. Und das, obwohl sie sich Krokodilen, Kröten, Kakerlaken und Mehlwürmern stellen musste. Nach der Prüfung war Gisele kurz davor, ihren Aufenthalt im Camp abzubrechen: "Ich habe es mir anders vorgestellt und kann nicht über meinen Schatten springen. Ich weiß nicht, wie es die nächsten Tage werden wird. Das wird glaub ich zu heftig", offenbarte sie ihre Gefühle am Dschungeltelefon. Und dann störte auch noch eine Motte das Gespräch und versetzte Gisele in Panik. Trotzdem muss sie heute nochmal stark sein, schließlich geht es um das Essen für ihr Team. Denn ohne die Sterne bekommen die Stars täglich nur 70 Gramm Reis und 70 Gramm Bohnen. Insgesamt zwölf Sterne kann Gisele bei "Abgewrackt" abräumen.

Tommi Piper flirtet mit Evelyn Burdecki

Der 77-jährige Tommi Piper zeigte sich an Tag 2 begeistert von Camp-Kollegin Evelyn Burdecki und überschüttete sie mit Komplimenten. Die freute sich über die Charmeoffensive, vor allem, weil es mit Ex-Freund Domenico doch nicht so läuft wie erwartet. Vielleicht treffen sich die beiden am dritten Tag ja nochmal am Lagerfeuer, um sich über ihre Gefühle klar zu werden.

Hält sich Leila Lowfire in Folge 3 bedeckt oder zieht sie wieder blank?

Die Sex-Podcasterin Leila Lowfire ließ am ersten Tag im Dschungelweiher bei einem Nacktbad die Hüllen fallen. Gleich mehrmals konnten die Zuschauer die Kurven der 25-Jährigen in Großaufnahme betrachten. In der zweiten Folge hielt sich Lowfire jedoch vorerst bedeckt.

Wie es an Tag 3 weitergeht, sehen Sie heute Abend ab 21.15 Uhr live im TV oder als Wiederholung im Stream. (AZ)

Mehr über die einzelnen Dschungelcamp-Kandidaten erfahren Sie hier:

Themen Folgen