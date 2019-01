vor 51 Min.

Dschungelcamp 2019, Folge 4: Die Nerven liegen heute blank Panorama

Die Fronten verhärten sich in Folge 4 des Dschungelcamps 2019. Chris und Bastian können sich nicht ausstehen. Giselles schwache Leistungen verursachen Hunger.

Dass Chris Töpperwien und Bastian Yotta keine Freunde sind, ist wohl mittlerweile jedem Zuschauer des RTL-Dschungelcamps klar. An Tag 3 in Australien machte Chris noch einmal deutlich, was er vom selbsternannten Selfmade-Millionär Yotta hält. Er wirft dem Strahlemann vor, seine Fans abgezockt zu haben. Tag 4 heute im Dschungelcamp hält somit viel Zündstoff bereit.

Bastian Yotta und Chris Töpperwien: Eskaliert ihr Streit im Dschungelcamp 2019?

"Ich finde den ganz fürchterlich, den Typ", so Chris in einem Gespräch mit Kollegin Giselle. Und er geht noch einen Schritt weiter: "Ich weiß, was das für eine linke Bazille ist, der Typ. Ich habe ganz viele Mails von seinen Fans bekommen, die gebettelt haben, dass ich ihm die Meinung sage. Wie er sie betrogen hat mit Überweisungen, mit Versprechungen – die Leute haben ihr Geld nie wieder bekommen.

Chris wirft Bastian also Betrug vor. Yotta könne außerdem sein wahres Gesicht gut verstecken. "Jetzt kommt der hier rein und macht einen auf Motivator und den großen Zampano. Das ist das, was ich hasse. Ich habe gedacht, dass er die Kontrolle schneller verliert. Aber er ist relativ abgewichst. Du merkst, wie aggressiv er ist. Wie er guckt, wie er das Holz reinschmeißt."

Was heißt das also für den heutigen Dschungeltag? Kommt es zur großen Konfrontation zwischen den zwei Fernsehgesichtern? Oder bleibt es Läster- und Stinkefingerattacken hinter Bastian Yottas Rücken?

Tag 4 im Dschungelkcamp 2019: Auch die nächste Dschungelprüfung für Giselle?

Und dann wäre da ja auch noch Giselle. Die hatte die Dschungelprüfung am Sonntag vorzeitig abgebrochen. Null Sterne brachte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ins Camp. Damit etabliert sie weiterhin ihren Ruf als unfähige Heulsuse. Nach mehreren gescheiterten Dschungelprüfungen würden die Camp-Bewohner bestimmt lieber jemand anderen antreten lassen wollen...

Doch wer die Sendung gut kennt, weiß von der Boshaftigkeit seiner Zuschauer. Denn nicht selten greifen sich die Zuschauer besonders wehleidige Kandidatin heraus, um sie bei den Prüfungen ordentlich leiden zu sehen. Damit ist Giseles nächster Auftritt eigentlich vorprogrammiert.

Die Nerven liegen bei den Dschungelcamp-Bewohnern in Folge 4 bereits blank

Die Camp-Bewohner müssen also höchstwahrscheinlich weiter hungern. Doch noch ein weiteres Grundbedürfnis ist im Dschungelcamp Mangelware: genügend Betten zum Schlafen. So nächtigen zurzeit Domenico und Felix auf dem Boden. Bastian würde gerne ein Rotations-Prinzip einführen. Doch wer ist natürlich dagegen? Gisele und Chris. In Kombination mit den Streithähnen Töpperwien und Yotta scheinen das keine guten Voraussetzungen für einen harmonischen Dschungel-Alltag zu sein. Ganz im Gegenteil. Diese explosive Mischung könnte heute hochgehen.

Die vierte Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, 14. Januar 2019 ab 21.15 Uhr auf RTL. Keine Zeit zum Anschauen? Die Wiederholung gibt es im Stream zu sehen. (AZ)

