08:11 Uhr

Dschungelcamp 2019, Folge 4: Felix von Deventer wird Vater Panorama

In Folge 4 des Dschungelcamps 2019 wurden die Zuschauer nicht nur von einer relativ erfolgreich absolvierten Dschungel-Prüfung überrascht.

Keine Aussprache in Folge 4 des Dschungelcamps 2019 für Domenico und Evelyn

Viele Zuschauer fieberten dem Aufeinandertreffen von Domenico und Evelyn entgegen. Die beiden wurden durch die Sendung "Bachelor in Paradise" ein Paar, trennten sich jedoch kurz darauf im Streit wieder, da Domenicos Ex-Freundin ein Kind von ihm erwartete.

Im Camp sucht Domenico immer wieder das Gespräch mit Evelyn und möchte den Ärger aus der Welt schaffen. Diese hat jedoch an Tag 4 wenig Interesse daran und zeig sich noch immer tief verletzt. "Er war definitiv meine große Liebe. Ich dachte, ich wäre echt angekommen. Ich dachte er wäre mein Seelenverwandter. Es hat sich so perfekt angefühlt", gesteht sie am Dschungel-Telefon.

Dschungel-Prüfung an Tag 4: 8 Sterne für Chris und Gisele

An Tag 4 im Dschungel stellten sich Chris und Gisele der Prüfung und begaben sich in die Horror-Klinik. Gisele hatte bereits die Dschungelprüfung am Sonntag vorzeitig abgebrochen. Null Sterne brachte die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin ins Camp. Damit etabliert sie weiterhin ihren Ruf als unfähige Heulsuse.

Die Teamprüfung mit Chris an Tag 4 verlief jedoch deutlich besser. Dennoch hätte man meinen können, dass Gisele für Chris mehr eine zusätzliche Aufgabe als Hilfe darstellt. Durch Giseles Dauer-Gekreische konnte Chris, der den Aufgaben mit Elan nachging, die Anweisung der Moderatoren Sonja und Daniel nicht deutlich verstehen. "Die schreit so, ich hör nix hier!", klagte er gestresst. Dennoch war die Prüfung ein Erfolg: Die beiden holten gemeinsam 8 von 12 Sternen und konnten damit - zumindest temporär - den Hunger ihrer Mit-Camper stillen.

Dschungelcamp 2019, Folge 4: Felix van Deventer verkündet, dass er Vater wird

Nicht nur die erfolgreiche Prüfung überraschte die Zuschauer, sondern auch eine weitere Neuigkeit: Im Gespräch mit Neu-Papa Domenico offenbart das Camp-Küken Felix von Felix von Deventer, dass seine 22-jährige Freundin ein Kind erwartet. Mit einer Botschaft, die er während des Gesprächs für Domenico in den Sand malt, verkündet er die Neuigkeit. Domenico ist erst verunsichert: "Baby? Du? Wie bitte? Ernsthaft?" Dann umarmt er Felix herzlich. "Ich schwöre, ich kriege gerade Gänsehaut."

Die fünfte Folge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft heute Abend, 15. Januar 2019 ab 22.15 Uhr auf RTL. Keine Zeit zum Anschauen? Die Wiederholung gibt es im Stream zu sehen. (AZ)

Mehr über die einzelnen Dschungelcamp-Kandidaten erfahren Sie hier:

Themen Folgen