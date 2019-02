Dschungelcamp 2019: Promis treffen bei "Das Nachspiel" aufeinander

vor 45 Min.

Erneut trafen sich die Kandidaten des "Dschungelcamps" 2019. Was hat sich seit dem Finale bei den Promis getan? Diese Frage und noch mehr klärte RTL am Sonntag.

Schon wieder zwei Wochen ist es her, dass die Kandidaten das Dschungelcamp in Australien endgültig verlassen haben. Gewonnen hat Evelyn Burdecki. Sie wurde Dschungelkönigin 2019. Jetzt versammelte RTL noch einmal alle Promis in der Show "Das Nachspiel" und konfrontierte die Teilnehmer mit ihren Lästerattacken.

Als da Evelyn nämlich sieht, wie ihr Ex-Freund Domenico de Cicco hinter ihrem Rücken über sie gelästert hat, sagt sie: „Wie gehässig er ist“. Dass seien "schockierende Einblicke“ für die gutmütige Evelyn gewesen. Doch die Dschungelkönigin nimmt die lästernden Mit-Kandidaten auch in Schutz. Man habe sich in einer extremen Situation befunden und da hätten manche „mehr das Gefühl auf ihrer Zunge, manche können das runtertun“. Der Schuldige Domenico versucht dagegen noch zu retten, was eigentlich nicht mehr zu retten ist: „Ich war echt scheiße.“

Dschungelcamp 2019: Yotta und Legat lästern

Aber nicht nur der Domenico de Cicco hatte ordentlich ausgeteilt im Dschungelcamp. Auch Bastian Yotta nannte Gisele Oppermann eine "kleine Schlampe". Das fand die gar nicht so lustig. Und auch Thorsten Legat hatte über Eveyln gesagt: „Ich liebe diese Frau für ihren Humor. Aber sorry Evelyn, so dumm kann man nicht sein.“ Autsch.

Aber nicht nur die Lästereien, sondern auch einige intime Einblicke gab es nochmal für die Dschungelcamp-Fans zu sehen. Wie das gemeinsame Duschen von Tommi Pieper und Doreen Dietel. „Geiler Bock“, kommentierte Kader Loth. Und Olvia Jones sagte: „Das ist wie bei einer Senioren-Sex-Hotline.“

Dschungelcamp-Kandidat Felix van Deventer erfährt Geschlecht seines Babys

Am Ende wurde es aber trotzdem noch ein wenig harmonisch. Denn Felix van Deventer, der mit seiner Freundin Antje bald das erste Kind erwartet, erfuhr im Studio, welches Geschlecht das Baby haben wird. „Ich hab' voll den trockenen Mund“, konnte der 22-Jährige nur sagen.

Die anderen Kandidaten brachten einen Kuchen ins Studio, den Felix van Deventer dann anschneiden musste. Die Füllung sollte verraten, welches Geschlecht sein Baby hat. Und siehe da, es wird ein Mädchen. Ein großer Traum ging damit für Felix in Erfüllung. (AZ)

