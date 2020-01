vor 33 Min.

Dschungelcamp 2020: Das ist Günther Krause

Mit Günther Krause zieht erstmals ein ehemaliger Minister ins Dschungelcamp 2020. Wir stellen Ihnen den 66-Jährigen Ex-Politiker im Porträt näher vor.

Am 10. Januar wird bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erstmals ein ehemaliger Minister ins Dschungelcamp einziehen: Günther Krause ist als Kandidat dabei. Hier im Porträt stellen wir ihn genauer vor.

Günther Krause gehört zu Dschungelcamp-Kandidaten 2020

Günther Krause wurde am 13. September 1953 in Halle an der Saale geboren und studierte nach seinem Wehrdienst bei der NVA an der Hochschule für Architektur und Bauwesen in Weimar. Bereits 1975 trat er der DDR-CDU bei und übte von 1987 bis 1989 sein erstes politisches Amt als CDU-Kreisvorsitzender im Kreis Bad Doberan aus.

1990 wurde er zum Vorsitzenden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern gewählt und am 3. Oktober des selben Jahres zum Bundesminister für besondere Aufgaben berufen. 1991 wurde er schließlich zum Bundesminister für Verkehr ernannt, bevor er 1993 zurücktrat und alle politischen Ämter niederlegte.

Krause musste sich am Ende seiner Karriere Vorwürfen und Skandalen stellen. Im Rahmen eines Insolvenzverfahrens seiner Firma wurde er 2009 sogar zu einer Haftstrafe von 14 Monaten auf Bewährung verurteilt. Zur Last gelegt wurde ihm unter anderem Insolvenzverschleppung. (AZ)

