"Dschungelcamp" 2020: Das ist Kandidat Raúl Richter

Raúl Richter gehört zu den Kandidaten beim Dschungelcamp 2020. Wer ist er? Wir stellen ihn vor.

Nun steht fest, welche Kandidaten ins Dschungelcamp 2020 ziehen. Auch Raúl Richter ist dabei, den wir in diesem Porträt vorstellen.

Porträt Raúl Richter: Wer ist der Kandidat fürs "Dschungelcamp" 2020?

Raúl Amadeus Mark Richter ist ein deutscher Schauspieler, Moderator und Synchronsprecher. Er wurde am 31. Januar 1987 in Berlin geboren.

Raúl Richter ist der Sohn von Peter und Astrid Richter. Bis zu seinem vierten Lebensjahr wuchs er im peruanischen Lima auf. Sein Bruder Ricardo Richter ist ebenfalls Schauspieler und Synchronsprecher.

Nachdem er an der Königin-Luise-Stiftung in Berlin-Dahlem sein Abitur gemacht hatte, nahm er privaten Schauspielunterricht bei Michael Gräwe.

"Dschungelcamp" 2020: Raúl Richters Karriere-Porträt ist sehr vielschichtig

Sein TV-Debüt gab Raúl Richter im Jahr 1997 in dem Film "Achterbahn – Ein Hund namens Freitag". Es folgten ein Werbespot für Canon und eine Rolle in dem Film "Die Handschrift des Mörders". 2007 spielte er in einer Episode von "KDD – Kriminaldauerdienst" und "R. I. S. – Die Sprache der Toten".

Richtig bekannt wurde Raúl Richter durch die Rolle des Dominik Gundlach in der RTL-Seifenoper "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in der er ab Dezember 2007 zu sehen war. Seine Rolle sah Richter trotz seines "GZSZ"-Erfolges damals kritisch. Er sagte 2009, die Figur sei „zu pubertär“ und als „Weichei“ angelegt. Im Jahr 2014 schied Richter auf eigenen Wunsch bei "GZSZ" aus.

2008 wurde Raúl Richter mit dem Jetix Award in der Kategorie "Coolster TV-Star" ausgezeichnet. Darüber hinaus ist er seit 1999 als Synchronsprecher tätig, unter anderem in den Filmen "Dragon Ball Z" als Dende, in "Eureka Seven" als Renton, in "Power Rangers" als Xander oder in "Queer as Folk" als Cody.

Raúl Richter im "Dschungelcamp" 2020? In "Let's Dance" war der potentielle Kandidat schon

2010 nahm Richter an der Tanzshow "Let’s Dance" bei RTL teil und belegte den vierten.Platz. Am 9. Mai 2010 war er gemeinsam mit Saskia Valencia, Peer Kusmagk und Detlef D! Soost im Muttertags-Special von "Das perfekte Promi-Dinner" zu sehen.

Im Oktober 2011 gab Richter in der Rolle des Dr. Hellwig in der Komödie "Das Mädchen aus dem Fahrstuhl" von Franz Arnold sein Theaterdebüt. Von Juni bis September 2019 spielte Raúl Richter bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg die Rolle des Helden Martin Baumann in der Inszenierung "Unter Geiern".

2013 moderierte er gemeinsam mit Nazan Eckes die zehnte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL.

