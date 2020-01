vor 33 Min.

Dschungelcamp 2020, Folge 1 am 10.1.20: Heute ziehen die Stars ins Camp

Dschungelcamp 2020: In Folge 1 ziehen die Stars in das Camp. Im Vorfeld gab es heftige Kritik an der RTL-Sendung, wegen den anhaltenden Buschfeuer in Australien.

Alle Jahre wieder ziehen die Stars - oder solche, die sich dafür gerne halten - in den australischen Dschungel und lassen so einige schaurige Aufgaben über sich ergehen. Heute am Freitag, 10.1.2020, startet die 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" bei RTL. Zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten tauschen ihr Luxusleben gegen Pritschen und vielen Insekten ein.

Dschungelcamp 2020, Folge 1: Welche Promis sich heute in den australischen Dschungel wagen

Dieses Jahr wagen sich „Temptation Island“-Kandidatin Anastasiya Avilova, Wendler-Ex Claudia Norberg, Kultauswanderin Danni Büchner, Reality-Star Elena Miras, Ex-Politiker Günther Krause, „ Bachelor in Paradise“-Star Marco Cerullo, „Superhändler“ Markus Reinecke, DSDS-Sieger Prince Damien, Ex-GZSZ-Star Raúl Richter, Schauspielerin Sonja Kirchberger, Ex-Profiboxer Sven Ottke und DSDS-2019-Kandidatin Toni Trips ins Dschungelcamp. Sie alle wollen im australischen Urwald Kampfgeist und Durchhaltevermögen zeigen.

Die Dschungelcamp-Kandidaten müssen auch dieses Jahr wieder bei zahlreichen Dschungelprüfungen antreten, um Sterne und somit Abwechslung für Reis und Bohnen für die Mitcamper zu gewinnen. Die Zuschauer entscheiden per Telefonabstimmung, welcher Kandidat die jeweilige Prüfung absolvieren muss. Ab der Woche 2 muss jeden Tag der Promi das Dschungelcamp verlassen, der die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhält.

Buschfeuer in Australien: Kritik am Dschungelcamp 2020 vor dem Start am 10.1.20

Direkt vor der Sendung hat es bereits Kritik gegeben an dem Sender, dass das Dschungelcamp 2020 stattfindet. Immernoch brennen große Teile des australischen Buschs. Der Komiker und Kult-Grantler Harry G meldete sich in einem Video zu Wort und verlangte das Camp dieses Jahr ausfallen zu lassen.

Derweil haben sich die Kandidaten vorab zu Wort gemeldet, warum sie glauben, ins Dschungelcamp 2020 zu gehören. Marco Cerullo sagt: "Ich habe richtig Bock auf das Abenteuer." Sängerin Toni Trips geht einen anderen Weg und sagt: "So, an die Hater im Internet: Hatet mich bitte, denn sonst habe ich keinen Erfolg, denn Leute die Erfolg haben, haben immer Hater." Nennt man wohl umgekehrte Psychologie.

Vorschau aufs Dschungelcamp 2020: Danni Bücher macht es für ihren verstorbenen Mann

Danni Bücher, Frau vom verstorbenen Kult-Camper Jens Bücher, sagt in ihrem Einspieler, dass sie für ihren Mann Dschungelkönigin werden möchte. Und der ehemalige Bundesverkehrsminister, Günther Krause, sagt: "Ohne Kampf kein Sieg, wer nicht kämpft, hat schon verloren, deshalb bin ich im Dschungelcamp."

Auch wie fast jedes Jahr präsentieren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) die Show ab dem 10.1.2020 täglich live aus Australien. Die zwölf Stars kämpfen um die Dschungelkrone 2020, um in die Fußstapfen von Dschungelkönigin Evelyn Burdecki zu treten.

Heute Abend beginnt Folge 1 vom Dschungelcamp 2020 um 21.15 Uhr auf RTL. (AZ)

