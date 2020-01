vor 18 Min.

Dschungelcamp 2020: Folge 3 heute am 12.1.20 - lässt Elena die Bombe platzen?

Dschungelcamp 2020 Folge 3 am 12.1.20: Was weiß Elena Miras über die Wendler Trennung? Die Antwort gibt es vielleicht heute Abend.

Heute am 12.1.20 gibt es Folge 3 des Dschungelcamps 2020 bei RTL zu sehen. Weiß Elena Miras mehr über die Wendler-Trennung? Die Antwort gibt es in der Vorschau.

Im Dschungelcamp 2020 kochen schon in Folge 2 die Emotionen hoch. Elena bricht bei der Nachtwache in Tränen aus und zeigt sich auch vor der Dschungelprüfung emotional. Aber was weiß sie über die Trennung von Michael Wendler und Claudia Norberg? Lesen Sie mehr in unserer Vorschau zu Folge 3 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"

Vorschau auf Folge 3 heute: Was weiß Elena Miras über die Wendler-Trennung?

Nach der verpatzten Dschungelprüfung liegen vor allem bei Elena und Danni die Nerven blank. Die beiden konnten keinen Stern holen und die Camp-Bewohner bleiben hungrig. Als sich die erste Aufregung nach der Prüfung gelegt hat wandern die Gespräche dann langsam aber sicher in Richtung der Trennung von Michael Wendler und Claudia Norberg - und das obwohl die schon zwei Jahre zurückliegt.

Claudia behauptet, die neue Frau sei der Grund für die Trennung gewesen, doch Elena scheint mehr zu wissen. "Es gibt immer zwei Versionen", sagt Elena zu Danni. Außerdem hat sie Folgendes zu sagen: "Ich stehe auf jeden Fall auf der Seite von Laura und Michael. Das wird eine kleine, vielleicht auch eine größere Bombe, die platzen wird." Platzt die Bombe heute in Folge 3?

Dschungelcamp am 12.1.2020: Danni muss zum zweiten Mal zur Dschungelprüfung

Die Leistung von Daniela Büchner in der Prüfung in Folge 2 hat die Zuschauer scheinbar nicht überzeugt. Sie wollen sie noch einmal in die Prüfung schicken. Elena befürchtet schon, dass auch die später folgenden Prüfungen zwischen den beiden aufgeteilt werden. Aber kann Danni sich heute für ihre Camp-Kollegen durchbeißen? Oder kehrt sie wieder ohne Sterne ins Camp zurück? Die Antwort gibt es heute Abend bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". (AZ)

