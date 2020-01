Dschungelcamp 2020, Folge 7 heute am 16.1.20: Danni und Elena müssen wieder zur Prüfung

vor 17 Min.

In Folge 7 vom Dschungelcamp 2020 ist die Stimmung weiterhin im Keller. Der Grund sind knurrende Mägen und viele verpatzte Dschungelprüfungen. Ob sich das in Folge 7 heute am 16.01.20 ändert? Zur Prüfung antreten müssen auch diesmal Danni Büchner und Elena Miras.

Hier finden Sie mehr Informationen in unserer Vorschau zur heutigen Folge von "Das Dschungelcamp" 2020.

Dschungelcamp, Folge 7 heute am 16.1.20: Gibt es heute mehr Sterne?

Auch am siebten Dschungeltag begeben sich die Büchner-Witwe und das Reality-Sternchen auf Sterne-Jagd. Gestern sorgten sie, zur Enttäuschung der anderen Kandidaten, nur für eine mickrige Ausbeute: Zwei von elf Sternen holten die Elena und Danni in der Prüfung "Verlies Navidad". Dementsprechend ist auch die aktuelle Grund-Stimmung im Camp. Zu allem Überfluss teilten Sonja und Daniel den Promis dann auch noch mit, dass die Zuschauer die beiden Frauen erneut zur Dschungelprüfung gewählt haben. Ob sie heute in Folge 7 am 16.1.2020 mehr Sterne holen? Das sehen Sie ab 22.15 Uhr bei RTL.

IBES-Vorschau, Tag 7: Danni muss erneut zur Dschungelprüfung antreten - Vorschau

Bereits seit dem ersten Tag muss die Auswanderin regelmäßig zur Dschungelprüfung antreten– mal allein, mal im Team. Und auch am heutigen Tag 7 soll die Büchner-Witwe wieder um die Mahlzeiten der Dschungelcamper kämpfen. Mit Elena zusammen bestreitet Danni am Donnerstagabend die dritte Prüfung.

Wie sich Danni Büchner und Elena Miras dabei schlagen, erfahren die Zuschauer heute Abend, ab 22.15 auf RTL. (AZ)

