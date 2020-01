07:55 Uhr

Dschungelcamp 2020, Folge 8 heute am 17.1.20: Wieder trifft es Danni und Elena

Dschungelcamp 2020: Auch in Folge 8, die heute am 17.1.20 läuft, muss Elena wieder zur Dschungelprüfung - gemeinsam mit Danni. Die Kandidaten zoffen sich weiter. Hier die Vorschau.

Dschungelcamp 2020: Heute am 17.1.20 müssen erneut Elena und Danni zur Dschungelprüfung - zum vorerst letzten Mal? Im Camp gibt es weiter Zoff. Die Vorschau zu Folge 8.

" Dschungelcamp" 2020: Nach den vielen Prüfungen für Danni Büchner und Elena Miras haben die Zuschauer auch heute in Folge 8 kein Mitleid: Die beiden Sterne-Jägerinnen müssen erneut zur Dschungelprüfung antreten - ist es vorerst das letzte Mal? Auch ansonsten ist alles beim Alten: Die Camper zoffen, weinen und hadern. Die Vorschau zu Folge 8 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am 17.1.20 lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2020 heute mit Folge 8: Danni und Elena müssen wieder zur Dschungelprüfung

Als hätte sie es nicht schon im Camp schwer genug, trifft Danni auch noch die Abscheu der Zuschauer. Anders ist zumindest nicht zu erklären, warum das Publikum die Witwe von "Malle-Jens" Büchner wieder und wieder in die Ekel-Prüfungen schickt.

Allerdings gibt die Camp-Diva dem Anhang von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auch allen Grund: In Folge 7 zoffte sich Danni nach halbwegs bestandener Dschungelprüfung wieder mit (fast) allen Mitbewohnern. Den Lohn erhält sie heute am 17.1.20 in Folge 8: Können Danni und Elena dieses Mal mehr Sterne holen? Das sehen Sie heute ab 22.15 Uhr auf RTL.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - Tag 8 am 17.1.20: Ist es die letzte Prüfung für Danni und Elena?

Ein Hoffnungsschimmer für die beiden: Für die kommenden Folgen vom "Dschungelcamp" 2020 fällt die Entscheidung, wer zur Prüfung muss, nicht mehr durch die Zuschauer - stattdessen entscheidet das Camp.

Nach dann vier Prüfungen könnte sich Danni also endlich zurücklehnen. Ändert sie ihr Verhalten in Folge 8, um die anderen Dschungelcamper zu befrieden?

IBES-Vorschau zu Folge 8: Was machen die anderen Kandidaten beim Dschungelcamp 2020?

Wie sich Danni und Elena schlagen und was die anderen Kandidaten in Folge 8 machen, erfahren die Fans heute Abend ab 22.15 Uhr bei RTL. (dfl)

