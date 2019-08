vor 28 Min.

Dschungelcamp 2020: Jan Ullrich soll von RTL umworben werden

Geht Jan Ullrich ins Dschungelcamp 2020? Laut einem Bericht will RTL unbedingt, dass er Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wird.

RTL plant für das Dschungelcamp 2020, das wie gewohnt im Januar ausgestrahlt werden soll. Noch ist nicht bekannt, welche Promis bei der nächsten Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei sind. Aber laut einem Bunte-Bericht soll der Sender den ehemaligen Radprofi Jan Ullrich umwerben, damit dieser ein Kandidat wird.

Laut dem Bericht will der Sender Jan Ullrich mit einer "Rekordgage" zur Teilnahme am Dschungelcamp 2020 bewegen. Eine Summe wird aber nicht genannt. Allgemein legt RTL nicht offen, welches Gehalt an die Kandidaten gezahlt wird. Den bisherigen Rekord soll aber Brigitte Nielsen halten, wozu die Schätzungen der Insider aber weit auseinandergehen. Bis zu 200.000 Euro sollen es gewesen sein.

Dschungelcamp 2020: Jan Ullrich soll angeblich Kandidat werden

Offiziell gibt es keine Angaben dazu, ob Jan Ullrich tatsächlich von RTL umworben wird. Außerdem ist unklar, ob sich der ehemalige Radprofi eine Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" überhaupt vorstellen kann.

Er wäre zumindest nicht der erste Sportler im Dschungelcamp. In der Vergangenheit waren schon dFußballer wie Ailton oder Thomas Häßler mit dabei.

Jan Ullrich im Dschungelcamp? "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ab Januar

Bisher ist allgemein wenig zum Dschungelcamp 2020 bekannt. Im Januar soll es für Promis aber wieder in den australischen Dschungel gehen, in dem unter anderem eklige Prüfungen auf sie warten.

In der vergangenen Staffel wurde Evelyn Burdecki zur Dschungelkönigin gekürt, im Jahr davor war es Jenny Frankhauser. Der erste Gewinner von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" war im Jahr 2004 übrigens Costa Cordalis, der im Juli 2019 starb.

