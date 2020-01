vor 54 Min.

Dschungelcamp 2020 heute Tag 14 am 23.1.20: Sorgt Elena weiter für Ärger?

Dschungelcamp 2020 heute am 23.1.20: Eskaliert die Situation zwischen Elena und Sven an Tag 14 endgültig?

Dschungelcamp 2020, Folge 14: Nachdem gestern Claudia Norberg das Camp verlassen musste, kämpfen noch sechs Kandidaten um die Dschungel-Krone. Wer muss heute gehen? Hier die Vorschau.

Dschungelcamp 2020: Tag 14 im Dschungel - und die Stimmung ist alles andere als harmonisch. Bei Elena Miras scheinen die Nerven mittlerweile blank zu liegen, immer wieder eckt sie bei anderen Kandidaten an. Ob sich die Lage zwischen den Kandidaten weiter zuspitzt? Hier eine Vorschau.

Vorschau zu Folge 14 am 23.1.20 - Dschungelcamp 2020 heute: Elena gehen die Nerven durch

Folge 14 von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" droht die Lage zwischen Elena Miras und Sven Ottke endgültig zu eskalieren. Bereits gestern lieferten sich der ehemalige Profiboxer und die "Love Island"-Gewinnerin ein erbittertes Wortgefecht, nachdem Raul Richter versehentlich ihre Trinkflasche benutzt hatte.

Sven Ottke, der für die Aufregung nur wenig Verständnis aufbringen konnte, brachte Elena nur ein Schmunzeln entgegen, was die Situation allerdings nicht entspannte, sondern anheizte: „Was ist so lustig daran? Wo ist dein Problem? Du lachst jetzt so provokativ. Wenn du irgendwas meinst, dann kannst du mir das auch ins Gesicht sagen und nicht so einen auf hinterhältig machen“, so die 27-Jährige.

Dies ließ sich der ehemalige Profisportler allerdings nicht gefallen: „Ich kann lachen, wann ich möchte. Mach‘ dich vom Acker!“, entgegnete er dem Reality-Sternchen daraufhin. Das brachte das Elena-Pulverfass zum Explodieren. Sie drehte sich um und ging auf Sven los: „Was hast du gesagt? Mach du dich doch vom Acker! Geht’s eigentlich noch? Bisschen Anstand, ja! Alter Opa, will mir was sagen. Der könnte mein Vater sein. Was denkt er, wer er ist!“ Ob Elena heute an Tag 14 die Nerven behalten wird?

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!": Claudia genießt ihre neugewonnene Freiheit

Mit den wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting musste die Ex-Frau von Schlagerstar Michael Wendler aus dem Camp ausziehen. Die sah ihren Rauswurf allerdings gelassen. In ihrem ersten Interview in Freiheit mutmaßte sie, warum sie gehen musste: "Ich denke, die Zuschauer haben mich rausgewählt, weil ich so unbekannt bin. Ich bin vielleicht auch ein wenig langweilig.", so die 49-Jährige.

IBES-Vorschau zu Tag 14: Wer muss zur Prüfung antreten?

An Tag 14 des Dschungelcamps müssen Danni Büchner und Prince Damien gemeinsam zur Prüfung antreten. Bei der „Jungle Unchained!“-Prüfung im "Snake Hotel" der Westernstadt "Old Bob Town" versuchen die beiden alle sechs möglichen Sterne zu ergattern.

Ob ihnen das gelingt? Das sehen Zuschauer heute am 23.1.20 um 22.15 Uhr auf RTL.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen