Dschungelcamp 2020, heute am 13.1.20 Folge 4: Elena Miras und Danni Büchner müssen zur Dschungelprüfung

Dschungelcamp 2020 heute mit Folge 4: Wieder dürfen Elena Miras und Danni Büchner zur Dschungelprüfung. Warum aber schon jetzt alle von der Kult-Auswanderin genervt sind. Die Vorschau am 13.1.20.

Tag 4 im Dschungelcamp 2020 bricht an. Und das heißt wieder viel Gemecker, Gekreische und Drama. Immerhin vier Sterne konnte Danni Büchner an Tag 3 in der Dschungelprüfung "Albtraumschiff" ergattern. Für sie ein riesiger Erfolg – schließlich war die Prüfung an Tag 2 gemeinsam mit Elena Miras eine absolute Nullnummer.

Und genau diese Flaute droht dem Camp an Tag 4 erneut. Denn die Zuschauer haben sich wieder für das Prüfungs-Duo aus Danni Büchner und Elena Miras entschieden. Sie müssen gemeinsam auf den "heißen Stuhl".

Dschungelcamp 2020, Folge 4 heute am 13.1.20: Geht die „Danni Show“ an Tag 4 im Dschungelcamp weiter?

Danni Büchner dürfte sich wegen der Wahl der Zuschauer ins Fäustchen lachen. An Tag 3 beteuerte sie vor den Mitcampern nämlich, wie glücklich sie über jede Sekunde Sendezeit sei - und genau das stoß den anderen - allen voran Elena Miras - ziemlich übel auf.

Und nicht nur das: Das Moderatoren-Duo Sonja Zietlow und Daniel Hartwich waren schon bei der Dschungelprüfung total genervt von Danni Büchner. Und auch im Camp meckert die Kult-Auswanderin über alles: Die Frösche seien zu laut, das Geplätscher des Wassers würde sie nerven. Boxer Sven Ottke machte ihr eine Ansage, dass das eben ein Abenteuer-Ausflug sei und man sich daran gewöhnen müsste.

Vorschau auf IBES 2020: Was macht eigentlich Marco Cerullo?

Marco Cerullo scheint sich ein wenig aus allem herauszuhalten. Sogar so weit, dass man ihn fast vermisst, denn wirklich in Erscheinung getreten ist der ehemalige Bachelorette-Kandidat noch nicht. Vielleicht ja an Tag 4.

Wie sich Elena Miras und Danni Büchner in der Dschungelprüfung schlagen, erfahren Sie heute um 22.15 Uhr auf RTL. (AZ)

