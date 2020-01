08:37 Uhr

Dschungelcamp 2020 heute am 15.1.20, Folge 6: Die Danni Show geht weiter

Dschungelcamp 2020: Auch heute an Tag 6 am 15.1.20 muss Danni Büchner zur Dschungelprüfung antreten.

Auch heute am 15.1.20 muss Danni Büchner im Dschungelcamp 2020 zur Prüfung antreten. Hier die Vorschau zu Tag 6 im Dschungel.

Die Nerven liegen langsam blank: Nach einigen weniger erfolgreich absolvierten Dschungelprüfungen knurren die Mägen - die Stimmung der Camp-Bewohner ist im Keller.

Dschungelcamp, Folge 6 heute am 15.1.20: Danni Büchner bricht Dschungelprüfung ab

Auch am fünften Dschungeltag begab sich die Büchner-Witwe auf Sterne-Jagd. In der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl" musste Danni in einen Fahrstuhl steigen, der sie drei Etagen nach unten fuhr. Auf jeder Etage stoppte der Lift, ein dreiminütiger Countdown begann und die 41-Jährige hatte Zeit, um elf Sterne zwischen Pythons, Ratten und Spinnen zu suchen.

Dr. Bob schwörte die beunruhigte Danni ein: "Es gibt dort unten Tiere, die dunkle Orte lieben. Du wirst aber nicht sterben". Als Danni den Lift betrat, stammelte sie: "Oh Gott, ich bin da ganz alleine." Sonja Zietlow schelmisch: "Naja, alleine bist du dort nicht."

Der mit Fleischabfällen bestückte Fahrstuhl bewegte sich nach unten. Direkt bekam Danni eine Kakerlakendusche, schrie und wimmerte. Als sich die Tür zum ersten Raum öffnete und Danni einige Pythons erblickte, war es um sie geschehen. Sie weinte und schluchzte bitterlich: "Ich kann das nicht. Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Heulend und nach Luft schnappend brach die Kult-Auswanderin die Dschungelprüfung ab und sorgte damit für Unmut bei ihren Mit-Campern.

IBES-Vorschau, Tag 6: Danni muss erneut zur Dschungelprüfung antreten

Bereits seit dem ersten Tag muss die Auswanderin regelmäßig zur Dschungelprüfung antreten– mal allein, mal im Team. Und auch an Tag 6 soll die Büchner-Witwe um die Mahlzeiten der Dschungelcamper kämpfen. Zusammen mit Elena geht es für Danni es am Mittwoch in die Prüfung "Verlies Navidad".

Wie sich Danni und Elena bei der Prüfung schlagen, erfahren Zuschauer heute Abend, um 22.15 auf RTL. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen