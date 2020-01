14:20 Uhr

Dschungelcamp 2020 startet: Wer ist Markus Reinecke?

Markus Reinecke ist als Trödel- und Antiquitätenhändler bekannt und zieht ins Dschungelcamp 2020. Wir stellen Ihnen den 50-Jährigen näher vor.

Markus Reinecke war bereits in zahlreichen Fernsehsendungen in seiner Rolle als Experte für Trödel und Antiquitäten zu sehen. Nun ist er als Kandidat im Dschungelcamp 2020 dabei. Hier stellen wir ihn genauer vor.

Dschungelcamp 2020: Das ist Markus Reinecke

Geboren wurde Markus Reinecke am 22. Januar 1969 in Hildesheim, wo er nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Sozialversicherungskaufmann absolvierte. Danach studierte er Verwaltungswirtschaft in Kassel und verkauft seit 2002 in seinem eigenen Laden in Wesseln Antiquitäten und andere auserlesene Waren.

Markus Reinecke als Kandidat im Dschungelcamp 2020

An seiner Erfahrung vor der Kamera dürfte die Teilnahme bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nicht scheitern, schließlich war der 50-Jährige seit 2010 bereits in neun verschiedenen TV-Produktionen zu sehen. Angefangen hat seine Fernsehkarriere damals mit der RTL-Sendung "Die große Reportage", bevor Reinecke dann ein Jahr später bei "Abenteuer Leben: Lost and Sold" zu sehen war. Seit 2018 hat er einen festen Platz in "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal". (AZ)

12 Bilder Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2020 Bild: TVNOW / Arya Shirazi

Hier stellen wir alle Teilnehmer vor: Dschungelcamp-Kandidaten 2020.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen