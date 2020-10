vor 1 Min.

Dschungelcamp 2021: Start, Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Das Dschungelcamp 2021 wird nicht in Australien sondern erstmals in Wales stattfinden. Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos gibt es hier.

Das Dschungelcamp 2021 wird erstmals nicht in Australien sondern in Wales stattfinden. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit zu "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" haben wir hier für Sie.

Aufgrund der Corona-Pandemie geht es für die Stars und Sternchen in der kommenden Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" nicht in die Hitze des australischen Dschungels, sondern in die nass-kalte Wildnis im Norden von Wales. Auf halbnackte Promi-Körper in einladenden Dschungel-Gewässern darf man sich in diesem Jahr also nicht freuen. Alles wissenswerte zum Start-Termin, der Sendezeit, den Sendeterminen und alle Infos zum Dschungelcamp 2021 finden Sie hier.

"Dschungelcamp" 2021: Wann ist Start von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!"?

Den genauen Start-Termin für das Dschungelcamp 2021 hat RTL bisher noch nicht bekannt gegeben. Bislang ist nur bekannt, dass die neue Staffel wie üblich Anfang Januar 2021 beginnen wird. In den vergangenen Jahren haben die neuen Staffeln immer an einem Freitag begonnen. Es ist also damit zu rechnen, dass die Wales-Staffel am 8. oder 15. Januar 2021 startet.

Dschungelcamp 2021: Sendetermine und Sendezeit von IBES

Auch die Sendezeit der neuen Staffel steht bisher noch nicht fest. Bisher gab es den Einzug ins Camp am Freitag immer bereits um 21.15 Uhr bei RTL zu sehen, während die darauffolgenden Episoden immer um 22.15 Uhr ausgestrahlt wurden. Da es in diesem Jahr nur eine Zeitverschiebung von einer Stunde geben wird, könnten sich die Sendezeiten ändern. Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht wurden.

Sobald RTL die Sendetermine für die neueste Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" bekannt gibt, finden Sie alle Termine hier im Überblick.

Drehort

Im kommenden Jahr beziehen die Promis kein Dschungelcamp sondern ein echtes Schloss im Norden von Wales. Im Herbst wird dort bereits die britische Version der Sendung namens "I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here!" gedreht. Weitere Infos dazu erhalten Sie hier: Neuer Drehort: Dschungelcamp 2021 wird in North Wales gedreht

Übertragung

Zur Übertragung der neuen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" gibt es bisher noch keine genauen Infos. Wir werden Sie informieren, sobald RTL die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Bisherige Gewinner

Wenn Sie sich für die Gewinner der bisherigen Staffeln interessieren, dann werden Sie hier fündig: Costa Cordalis bis Prince Damien: Bisherige Dschungelcamp-Gewinner vor IBES 2021

2020 hat RTL Prince Damien zum Dschungelkönig gekrönt.

