vor 53 Min.

Dschungelcamp, Folge 10 heute am 19.1.20: Giftspinnen und Dschungelbaustelle

Dschungelcamp Folge 10 am 19.1.20: In "Hör mal, wie behämmert!" müssen heute müssen heute Sonja und Prince Damien ran. Giftspinnen im Camp? Die Vorschau zu Folge 10.

Im Dschungelcamp wird es heute in Folge 10 am 19.1.20 für die Bewohner vielleicht gefährlich. Nach dem Regen gibt es Giftspinnen im Camp. Alle Infos in der Vorschau.

Toni Trips hat gestern die wenigsten Stimmen erhalten und muss das Dschungelcamp daher als dritte Kandidatin verlassen. Zuvor hatte es Marco Cerullo getroffen, der ebenso überrascht war wie Toni. Sie war sehr traurig und verabschiedete sich unter Tränen von ihren Camp-Kollegen. Aber wie geht es für die verbliebenen Promis weiter? Das verraten wir Ihnen in unserer Vorschau für Folge 10 heute am 19.1.20.

Dschungelcamp 2020, Folge 10 heute am 19.1.20: Giftspinnen im Camp?

Der andauernde Regen hatte die Strapazen des Dschungellebens für die Camp-Bewohner noch intensiver gemacht. Jetzt ist der Regen endlich vorbei und die Bewohner dürfen sogar ein Lagerfeuer machen - die Behörden haben das Verbot von offenem Feuer aufgehoben.

Aber die Regenfälle hatten auch noch einen anderen Effekt: Giftspinnen und Schlangen mussten ihre Verstecke verlassen und sind jetzt in großer Zahl im und um das Camp auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Besonders gefährlich ist die Trichternetzspinne, deren Biss für einen Menschen sogar tödlich enden kann.

IBES-Vorschau, Tag 10: Sonja und Prince Damien bei der Dschungelprüfung

Endlich ein wenig Abwechslung bei den Dschungelprüfungen: Heute dürfen Sonja Kirchberger und Prince Damien auf der Dschungelbaustelle die Sterne für das Camp verdienen. In der Prüfung "Hör mal, wie behämmert!" müssen sich die beiden als Bauarbeiter versuchen und sich dabei nicht von grünen Ameisen, Spinnen, Schlangen und anderem Getier den Job versauen lassen. Markus Reinecke hatte an Tag 9 ganze acht Sterne ergattern können. Schaffen Sonja und Damien das auch? Die Antwort gibt es heute in Folge 10. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen