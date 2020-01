vor 5 Min.

Dschungelcamp-News heute: Warum weint Elena Miras bei der Nachtwache?

Dschungelcamp-News heute: Elena Miras weint in der Nacht am Lagerfeuer.

News zum Dschungelcamp 2020: Bei der Nachtwache bricht Elena in Tränen aus. Sie erzählt Antonia von der schweren Zeit nach ihrer Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars".

Dschungelcamp 2020: Aktuelle News zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" heute am 12.1.20

News am 12. Januar: Elena Miras erzählt unter Tränen von ihrem Kind

Elena Miras gibt sich meist als taffe Frau, die sich nichts anhaben lässt. Bei einem Gespräch erzählt sie Antonia davon, dass sie nach ihrer Teilnahme beim "Sommerhaus der Stars" Post vom Jugendamt bekommen hat. Sie war wegen ihrer Ausraster in der Sendung als schlechte Mutter angezeigt worden. Der Vorwurf trifft die junge Mutter sehr hart. Sie hat zwar oft einen ruppigen Umgangston, sagt aber das habe mit der Beziehung zu ihrer Tochter nichts zu tun.

News am 11. Januar: Für Günther Krause ist es schon wieder vorbei

Kurz nach dem Einzug der Kandidaten ist das Dschungel-Abenteuer für den Ex-Politiker Günther Krause auch schon wieder zu Ende: Er fühlte sich am Nachmittag des zweiten Tages nicht gut und wurde von den begleitenden Ärzten zunächst aus dem Camp eskortiert und untersucht. Es geht ihm zwar weitgehend gut, doch die Ärzte entscheiden dennoch, dass seine Zeit bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" damit zu Ende ist.

Update 10. Januar: Heute startet das Dschungelcamp 2020 mit Folge 1

Heute am Freitag ziehen die zwölf Kandidaten in das Dschungelcamp 2020. Einige der Promis haben sich genauer dazu geäußert, warum sie bei der Sendung mitmachen. Danni Bücher zum Beispiel will für ihren verstorbenen Ehemann Jens Bücher gewinnen.

News am 9. Januar: Dschungelcamp trotz der Waldbrände - Sonja Zietlow weist Kritik zurück

Das Dschungelcamp steht in der Kritik, da die TV-Show trotz der Waldbrände in Australien stattfindet. Durch das Feuer sind 26 Menschen und Millionen von Tieren gestorben. Tausende Häuser sind verbrannt oder durch die Flammen bedroht.

Moderatorin Sonja Zietlow wies die Kritik nun zurück: "Unsere australischen Kollegen sind mehr als dankbar, ihren Job bei IBES nicht (auch noch) zu verlieren!", schrieb sie auf Facebook. Diese Arbeit sichere ihnen nicht nur im Januar ein gutes Einkommen.

2. Januar: Kein Lagerfeuer im Dschungelcamp 2020

RTL bricht beim Dschungelcamp 2020 mit einer liebgewonnen Tradition - und das auch nicht ganz freiwillig. Erstmals in der Geschichte der Show wird es kein Lagerfeuer geben. Die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (IBES) verliert damit ihren traditionellen Camp-Mittelpunkt. Am offenen Feuer wurde nicht nur gekocht, sondern auch ausführlich gelästert. Wie RTL mitteilt, werde es bei der aktuellen Ausgabe nur gasbetriebenes Feuer geben. Heißt: Die Dschungelcamper werden ihr Essen wohl auf einem Gaskocher zubereiten müssen.

Grund für den Lagerfeuer-Verzicht sind die heftigen Buschbrände, die seit Wochen in weiten Teilen Australiens wüten. Bei den Feuern sind bereits 17 Menschen, darunter einige Feuerwehrleute, gestorben. Auch die Natur hat großen Schaden genommen. Laut Angaben der australischen Behörden sind mehrere Millionen Hektar Land verbrannt.

Der dpa sagte ein RTL-Sprecher, dass das Areal des Dschungelcamps 2020 zwar nicht von den Bränden betroffen sei, man aber trotzdem auf Kerzen und das traditionelle Lagerfeuer verzichten werde. Eine Absage des Formats sei aber trotz der heftigen Brände nicht angedacht, da es beinahe ausgeschlosse sei, dass die Flammen das Camp erreichen. Mehr lesen Sie hier: Waldbrände: Dschungelcamp 2020 verzichtet auf Lagerfeuer.

31. Dezember: Dschungelcamp-Kandidaten 2020 stehen fest

An Silvester hat RTL die Kandidaten für das Dschungelcamp 2020 offiziell bestätigt. Es handelt sich um die Teilnehmer, die vorher schon in Medienberichten genannt wurden:

Anastasiya Avilova (31)

Antonia Komljen (21)

Claudia Norberg (48)

(48) Daniela Büchner (41)

(41) Elena Miras (27)

(27) Günther Krause (66)

(66) Marco Cerullo (30)

(30) Markus Reinecke (50)

(50) Prince Damien (28)

(28) Sonja Kirchberger (54)

(54) Sven Ottke (52)

12 Bilder Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2020 Bild: TVNOW / Arya Shirazi

18. Dezember: Mit Raúl Richter sollen alle Kandidaten feststehen

Nach Angaben der zur Sendung üblicherweise gut informierten Bild stehen nun alle zwölf Kandidaten beim Dschungelcamp fest. Elf Namen hatte sie schon vorher genannt, die Sie weiter unten in diesem News-Blog finden. Nun soll auch feststehen, dass Raúl Richter ab dem 10. Januar ins Dschungelcamp zieht.

Vor allem Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" werden den Schauspieler kennen. In der Sendung spielte er von 2007 bis 2014 die Figur Dominik Gundlach.

10. Dezember: Start-Termin für das Dschungelcamp 2020 steht fest

Nun ist klar, wann die zwölf Kandidaten ins Dschungelcamp 2020 ziehen: RTL hat den 10. Januar 2020 als Start-Termin bekanntgegeben. De Folgen laufen dann wie gewohnt über zwei Wochen lang täglich.

Das Finale ist für den 25. Januar angesetzt. Am 26. Januar kommen die Dschungelcamp-Kandidaten 2020 dann noch einmal bei "Das große Wiedersehen" zusammen.

11. November: Elf Dschungelcamp-Kandidaten sollen bekannt sein

Nach Informationen der Bild sollen elf der zwölf Kandidaten fürs Dschungelcamp 2020 bereits feststehen. Es handelt sich zum Großteil um andere Namen als die, die bisher gehandelt wurden. Diese Promis sollen dabei sein:

8. Oktober: Erste Dschungelcamp-Kandidaten stehen angeblich fest

Die Bild-Zeitung will die ersten Kandidaten für das Dschungelcamp 2020 kennen: Den Berichten zufolge zieht unter anderem Laura Müller, Freundein von Schlager-Star Michael Wendler, in den Dschungel. Ebenfalls dabei sein soll Ex-Bachelor Paul Janke. Sicher ist die Bild-Zeitung auch, dass Daniela Büchner diesmal im Dschungelcamp dabei ist. Ergänzt wird das Trio angeblich durch TV-Detektiv-Tochter Sharon Trovato und "Hot oder Schrott"-Paradiesvogel Hubert Fella. Mehr dazu lesen Sie hier: Diese Kandidaten sind angeblich im Dschungelcamp 2020 dabei

16. September: In Australien wüten Buschfeuer - RTL gibt Entwarnung

Im Osten von Australien wüten aktuell Buschfeuer. Für die britische Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" könnten diese zur Gefahr werden. Der Drehbeginn ist nämlich im November. Es ist unklar, ob die Situation bis dahin unter Kontrolle ist.

RTL kann für die deutsche Dschungelcamp-Ausgabe gelassener sein. Diese beginnt schließlich erst im Januar. Ein Sprecher des Senders sagte der Nachrichtenagentur spot on news daher auch: "Das Dschungelcamp findet 2020 wie geplant statt."

10. September: Welche Kandidaten könnten dabei sein?

Offiziell bestätigt ist nichts: RTL soll laut Medien aber Jan Ullrich umwerben und ihm eine Rekord-Gage anbieten - ohne dass eine Summe genannt wird. Ob der Radprofi bei der Sendung überhaupt mitmachen will, ist aber unklar.

Besser stehen die Chancen darauf, dass Daniela Büchner Kandidatin beim Dschungelcamp 2020 wird. Schon im vergangenen Jahr wollte sie teilnehmen - doch dann starb ihr Ehemann Jens Büchner.

1. September: Dschungelcamp 2020 startet im Januar - hier gibt es die News

Im Januar startet das Dschungelcamp 2020. Mehr oder wenige bekannte Promis werden dann wieder in den australischen Urwald ziehen und sich dort teil ekligen Prüfungen stellen. Moderiert wird "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" dabei wieder von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow.

Der genaue Start-Termin ist noch unklar. Auch zu den Kandidaten gibt es noch keine offiziellen Angaben. Es sind aber schon einige Namen auf dem Markt. In diesem News-Blog liefern wir alle Neuigkeiten rund um die Sendung und begleiten im Januar und jede Folge.

News zum Dschungelcamp 2020 - hier gibt es mehr Infos:

