Dschungelcamp: So falsch war die erste Kandidaten-Prognose

Am Freitag beginnt das Dschungelcamp. "Bild kennt die ersten Kandidaten", hieß es schon vor drei Monaten. Aber stimmte das? Wir haben die Listen verglichen.

Abenteuerlust, ein Neustart in die erlahmte C-Promi-Karriere - oder einfach das Geld. Es gibt viele Gründe für Promis, ins Dschungelcamp einzuziehen. Es gibt aber auch sehr gute Gründe, das nicht zu tun: Känguru-Hoden essen, anstrenge Mit-Camper ertragen oder in engen Höhlen mit Schlangen und Spinnen zu liegen etwa. Die spannende Frage rund um das Camp ist deswegen eigentlich nicht: Wer gewinnt? Sondern: Wer ist verrückt oder verzweifelt genug, sich das freiwillig anzutun?

Und um diese alles entscheidende Frage ranken sich jedes Jahr schon Monate zuvor die wildesten Gerüchte. Anfang Oktober, so dachte man, war die Katze aus dem Sack. "Bild kennt die ersten Kandidaten", schrieb eben diese Zeitung in ihrem Online-Portal. Demzufolge sollten dabei sein:

Laura Müller

Daniela Büchner

Hubert Fella

Sharon Trovato

Paul Janke

Ennesto Monté

Aber kann man sich auf diese Prognosen wirklich verlassen? Am Freitag beginnt das Dschungelcamp - und mittlerweile hat RTL alle Kandidaten bestätigt. Haben die Insider-Infos gestimmt? Wir haben den Check gemacht.

Dschungelcamp 2020: Statt Wendler-Freundin kommt Wendler-Ex

Die Bilanz: Tatsächlich lag die Bild nur bei einer einzigen Kandidatin richtig. Daniela Büchner wird ins Dschungelcamp einziehen. Die 41-Jährige wurde an der Seite von "Malle-Jens" Büchner in der TV-Show "Goodbye Deutschland" auf VOX bekannt. Ihr Mann, der 2018 an Lungenkrebs starb, hatte 2017 an der Show teilgenommen.

Und der Rest? Die anderen Angekündigten hatten offenbar Besseres zu tun. Paul Janke stand lieber den Suchenden bei "Bachelor in Paradise" als Barkeeper mit Rat und Tat zur Seite. Und Laura Müller, 19-jährige Freundin des 47-jährigen Schlagersängers Michael Wendler, ist stattdessen nackt im Playboy zu sehen. Allerdings lag die Bild mit der Kategorie "Sie liebt den DJ" zumindest fast richtig: Mit Claudia Norberg kommt die Ex-Frau von Michael Wendler ins Camp, die im Herbst 2018 von der 33 Jahre jüngeren Laura Müller an der Seite des Schlagersängers abgelöst wurde.

Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2020

So liest sich die wirkliche Liste der Promis, die am Freitag ins Camp einziehen werden, schon eine ganze Spur weniger prominent. Mit dabei sind neben Daniela Büchner und Claudia Norberg:

Los geht es am Freitag um 21.15 Uhr. Ab dann zeigt RTL zwei Wochen lang jeden Abend eine Zusammenfassung des Tages im Dschungel.

Weitere Infos zur Sendung:

