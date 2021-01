vor 18 Min.

Dschungelshow 2021: Sendezeit & Sendetermine - alle Infos zu Folge 14 beim Dschungelcamp-Ersatz

Das Dschungelcamp 2021 findet nicht in Australien statt - stattdessen gibt es eine Dschungelshow aus Deutschland. Start, Sendetermine, Sendezeit - alle Infos gibt es hier.

Die Dschungelshow 2021 ist in vollem Gange. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit vom Ersatz-Dschungelcamp haben wir hier für Sie.

Dschungelshow statt Dschungelcamp 2021: Aufgrund der Corona-Pandemie geht es für die Stars und Sternchen in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" nicht in die Hitze des australischen Dschungels und auch eine zwischenzeitlich geplante Verlegung nach Wales wurde wegen der Corona-Folgen wieder verworfen. Stattdessen gibt es nun eine IBES-Show in Deutschland. Diese läuft etwas anders ab als das Dschungelcamp: Der Gewinner wird nicht zum Dschungelkönig gekrönt, sondern erhält ein Ticket für das Dschungelcamp 2022.

Alles Wissenswerte zum Start-Termin, der Sendezeit, den Sendeterminen und alle Infos zu "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" finden Sie hier.

Start der Dschungelshow: Wann begann der Ersatz fürs Dschungelcamp 2021?

Die Dschungelshow 2021 startete am Freitag, 15. Januar, um 22.15 Uhr. Auch in den vergangenen Jahren haben die neuen Staffeln immer an einem Freitag begonnen.

Dschungelshow 2021: Sendezeit und Sendetermine im Überblick

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow":

Sendetermin Sendezeit Sender 15. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 16. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 17. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 18. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 19. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 20. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 21. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 22. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 23. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 24. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 25. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 26. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 27. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 28. Januar 2021 22.15 Uhr RTL 29. Januar 2021 22.15 Uhr RTL

Ablauf

In insgesamt 15 Live-Shows kämpfen die diesjährigen Teilnehmer nicht um die Krone, sondern um das "goldene Ticket". Der Sieger sichert sich demnach garantiert einen Platz als Teilnehmer der Jubiläumsstaffel im Jahr 2022.

Um die Dschungelshow zu gewinnen, müssen sich die Kandidaten verschiedenen Dschungelprüfungen stellen und damit ihre Tauglichkeit für die Original-Sendung unter Beweis stellen. Außerdem gibt es bei der diesjährigen "Dschungelshow" das sogenannte Tiny House, in dem jeweils drei Kandidaten für drei Tage auf engstem Raum zusammenleben müssen. Nach 72 Stunden folgt dann die nächste Gruppe à drei Kandidaten.

Auf 18 Quadratmetern bewältigen sie Prüfungen und müssen die beengte Situation im Tiny House überstehen. Ausgestattet ist das Mini-Häuschen mit einem Trocken-WC mit Sägespänen, einer Fass-Dusche, einem Doppelbett und einer quer durch den Raum gespannten Hängematte.

Am Ende der Sendung wird durch ein Zuschauervoting bestimmt, wer es in die nächste Show schafft. Auch das Finale am 29. Januar 2021 wird durch die Zuschauer entschieden.

Der Dschungelcamp-Ersatz dient allerdings nicht nur zur Ermittlung des ersten Kandidaten für das kommende Jahr - Sonja Zietlow und Daniel Hartwich nutzen zudem die Gelegenheit, um mit regelmäßigen Rückblicken die vergangenen 14 Staffeln Revue passieren zu lassen.

Kandidaten

Zwölf Kandidaten treten bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" an. Hier stellen wir sie vor: Dschungelshow: Das sind die Kandidaten beim Dschungelcamp-Ersatz.

Dr. Bob im Porträt

Dr. Bob ist Mediziner und Seelentröster der Promis - auch bei der Dschungelshow 2021. Um am Dschungelcamp-Ersatz teilzunehmen, flog er extra nach Deutschland. Hier sein Porträt: Dschungelcamp und Dschungelshow 2021: Dr. Bob im Porträt.

Moderatoren

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die Dschungelshow 2021. Mehr zu den beiden lesen Sie hier in diesem Artikel: IBES-Dschungelshow statt Dschungelcamp 2021: Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich vorgestellt.

Übertragung

Die neue Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" wird wie immer im TV auf RTL oder im Stream auf TV Now übertragen. Mehr Infos gibt es hier: IBES-Dschungelshow 2021 im TV und Live-Stream - Übertragung beim Dschungelcamp-Ersatz.

Bisherige Gewinner

Wenn Sie sich für die Gewinner der bisherigen Staffeln interessieren, dann werden Sie hier fündig: Costa Cordalis bis Prince Damien: Bisherige Dschungelcamp-Gewinner vor IBES 2021

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen