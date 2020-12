19:57 Uhr

Dschungelshow-Kandidaten: Teilnehmer beim Dschungelcamp-Ersatz

Das Dschungelcamp 2021 findet als Ersatzshow mit Promi-Kandidaten statt. Welche Teilnehmer bei "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" dabei sein sollen, erfahren Sie hier.

Von Carla Gospodarek

Statt Dschungelcamp läuft 2021 "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" auf RTL - Promi-Kandidaten gibt es aber trotzdem. Der Grund für das etwas andere Konzept ist, dass wegen der Corona-Pandemie keine neue Staffel in Australien gedreht werden konnte. Stattdessen treten die Teilnehmer in Deutschland an - womit schon der erste Kandidat für die nächste reguläre IBES-Staffel ermittelt werden soll.

Bislang wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben, welche Stars und Sternchen dabei sein werden. Laut Informationen der Bild stehen die ersten drei Teilnehmer aber bereits fest.

Dschungelshow-Kandidaten 2021: Sind das die Teilnehmer beim Dschungelcamp-Ersatz?

Es ist noch nicht von offizieller Seite bestätigt, aber die Bild-Zeitung glaubt, verlässliche Informationen über drei prominente Kandidaten zu haben, die beim Dschungelcamp-Ersatz als Teilnehmer dabei sein werden. Ein Pressesprecher von RTL sagte gegenüber der Bild: "Wir kommentieren die Teilnehmer generell noch nicht. Wir werden sie zeitnah bekannt geben."

Diese drei Kandidaten könnten im Januar bei der Dschungelshow dabei sein:

Oliver Sanne

Es wäre nicht sein erster Auftritt in einem Reality-Format: Oliver Sanne war 2015 der RTL-Bachelor und verteilte in der Datingshow die Rosen. Der 34-Jährige wurde am 3. Oktober 1986 in Bonn geboren und schloss nach seinem Abitur ein Studium in Fitnessökonomie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Köln ab. Seit 2013 arbeitet Sanne als Gesundheitsberater und selbstständiger Fitnessökonom. 2020 war er außerdem in der RTL 2 Show "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" sowie bei "Das große Sat.1 Promiboxen" zu sehen.

Mike Heiter

Bekanntheit erlangte Mike Heiter durch seine Teilnahme an der Dating-Show "Love Island", in der er auch Elena Miras, die Mutter seiner Tochter Aylen kennenlernte. Allerdings trennten sich die beiden im September 2020 und Heiter hat seit kurzem wieder eine neue Freundin. Ursprünglich kommt der 28-Jährige aus Essen, wo er nach der Schule eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker absolvierte. Neben Teillnahmen an verschiedenen Reality-Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" oder der ProSieben-Show "Get the F*ck out of my House" versucht Heiter seit 2018 auch musikalisch Karriere zu machen.

Djamila Rowe

Auch die 53-jährige Visagistin Djamila Rowe hat wie ihre beiden potenziellen Dschungel-Kollegen bereits in verschiedenen Fernsehsendungen Erfahrung vor der Kamera gesammelt. Bekanntheit erlangte die gebürtige Berlinerin erstmals 2002, als sie durch eine erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer Schlagzeilen machte. Sie behauptete, für ein Honorar von 10.000 Euro eine Affäre mit dem Diplomaten begonnen zu haben. Aufgrund ihrer diffamatorischen Aussagen musste Rowe schließlich ein Schmerzensgeld von über einer Millionen Schweizer Franken an Borer zahlen. Unter anderem arbeitete die 53-Jährige als Model und Erotikmodel und war zuletzt 2017 in "Adam sucht Eva - Promis im Paradies" im TV zu sehen.

Sobald es Hinweise auf weitere Kandidaten oder offizielle Ankündigungen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

IBES-Kandidaten: Wer war der letzte Gewinner von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"?

Anfang 2020 lief noch eine normale Dschungelcamp-Ausgabe im TV. Dabei krönte sich der 29-jährige Prince Damien zum Dschungelkönig. Hier erfahren Sie mehr über ihn: Prince Damien im Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen