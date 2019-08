vor 17 Min.

"Duell um die Welt" mit Joko und Klaas heute live sehen

Das "Duell um die Welt" geht weiter: Heute Abend heißt es auf ProSieben wieder Team Joko gegen Team Klaas. In der neuen Staffel dabei ist unter anderem Max Giesinger.

Heute, am Samstag (31.08.2019), ist es soweit: ProSieben zeigt eine neue Ausgabe "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" und sendet dabei zum ersten Mal sogar live. Für ihre waghalsigen Duelle, die an den ungewöhnlichsten Orten auf der ganzen Welt ausgetragen werden, holen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch dieses Mal wieder prominente Unterstützung. Die Entscheidungen über die Länderpunkte fallen außerdem im direkten Duell live im Studio. Wer wird am Ende neuer Weltmeister?

Heute Abend besteht Team Joko aus Charlotte Roche und Max Giesinger. Zu Team Klaas gehören Paul Janke und Tokio Hotel. Wer findet für das jeweils gegnerische Team in "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" die größten Herausforderungen?

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas": Max Giesinger tritt für Team Joko in Portugal an

Aktuell trägt Joko Winterscheidt den Titel "Weltmeister". Um diesen zu verteidigen, schickt er Team Klaas nach Nigeria und Südafrika. Paul Janke muss in einem Nollywood-Film gegen Killerninjas kämpfen und Tokio Hotel bekommen es mit wilden Raubtieren zu tun. Für Team Joko tritt Charlotte Roche in Russland an. Auf die Autorin wartet die wohl extremste Herausforderung der Show-Geschichte.

Klaas Heufer-Umlaufs Aufgabe für Max Giesinger in Portugal sollte für einen Sänger eigentlich kein Problem sein: "Du musst ein Privatkonzert für den Max-Giesinger-Fanclub hier auf den Azoren spielen!" Doch das Konzert findet ausgerechnet auf einem kleinen Fischkutter mitten im Meer statt - bei meterhohem Wellengang. Nur wenn sein Hit "80 Millionen" bis zum letzten Satz beendet wird, erspielt Giesinger den Punkt. Schnell stellt er fest: "Das ist schon ganz schön wackelig! Das sind die abgefahrensten Wellen, die ich so noch nicht erlebt habe. Ich weiß nicht, wie man hier einen normalen Ton rausbringen soll ohne sich vollzureihern?"

"Das Duell um die Welt" heute live: Tokio Hotel, H.P. Baxxter und Thorsten Legat sind in der neuen Staffel dabei

Tokio Hotel, Charlotte Roche, Sophia Thomalla, Marteria, Paul Janke, Edin Hasanovic, Max Giesinger, Mario Basler, H.P. Baxxter, Simon Gosejohann, Thorsten Legat und Jeannine Michaelsen - all diese Stars sind in der neuen Staffel "Das Duell um die Welt" mit dabei, um Joko und Klaas zu unterstützen. Für die Prominenten geht es nach Taiwan, Russland oder Mexiko, wo neue spektakuläre Herausforderungen warten. Die entscheidende Frage: Welches Team kann in Extremsituationen bestehen?

Bei "Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" kämpfen die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in spektakulären Duellen um den Weltmeister-Titel. In eigens zusammengestellten Teams werden rund um den Erdball die unterschiedlichsten Mutproben durchgeführt. Reiserouten und Aufgaben werden jeweils durch den Gegner festgelegt. Auch im Studio warten dann noch Herausforderungen auf Joko, Klaas und ihre prominenten Gäste.

"Das Duell um die Welt" heute live im TV und Stream sehen

Bereits seit 2012 gibt es "Das Duell um die Welt" des beliebten TV-Duos. Erstmals gemeinsam zu sehen waren Winterscheidt und Heufer-Umlauf im Jahr 2009 bei ihrer Sendung "MTV Home", die der Musik-Sender MTV ausstrahlte. 2011 folgte dann der Wechsel zu ZDFneo, wo sie gemeinsam die Sendung "neoParadise" moderierten. Schließlich wechselten sie mit "Circus Halligalli" zu ProSieben. Für die Show wurden sie mit dem Echo und dem Grimme-Preis ausgezeichnet.

"Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas" läuft heute, am Samstag, 31. August, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Außerdem lässt sich die Show auch live oder auf Abruf hier auf dieser Seite beim Streaming-Portal Joyn sehen. Der Service ist kostenlos und ohne Registrierung nutzbar. Moderiert wird die Sendung wie immer von Jeannine Michaelsen. (AZ)

Themen Folgen