SEK-Einsatz: Weitere Ermittlungen nach Waffenfund in Hotel

Großeinsatz in Düsseldorf: Polizei findet in einem Hotelzimmer eine Schusswaffe, Beamte nehmen einen Mann fest und durchkämmen stundenlang das Gebäude. Sie stoßen auch auf einen verdächtigen Koffer.

Nach einem Waffenfund und einer Festnahme in einem Düsseldorfer Hotel wollen die Ermittler die Hintergründe klären. Der am Freitag bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften festgenommene Mann, dem die entdeckte Schusswaffe zugerechnet werde, sei vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Vor Ort selbst seien die meisten Einsatzkräfte abgezogen. "Die Maßnahmen am Hotel sind weitgehend abgeschlossen", erklärte der Sprecher. Zudem sei ein verdächtiger Koffer untersucht worden. Weitere Angaben zum Ermittlungsstand macht der Sprecher zunächst nicht.

SEK-Großeinsatz in Düsseldorf: Waffen in Hotel gefunden, Mann festgenommen

Die Waffe war demnach am Freitag in einem Zimmer des Hotels im Stadtteil Oberbilk entdeckt worden. Mehrere Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten am frühen Nachmittag an und durchkämmten mit zahlreichen Beamten stundenlang das geräumte Gebäude. Einheiten mit Spezialfahrzeugen - darunter ein Panzerwagen - kamen zum Einsatzort. Die umliegenden Straßen wurden weiträumig abgesperrt.

Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel haben die Spezialkräfte auch noch einen verdächtigen Koffer gefunden. Foto: Henning Kaiser, dpa

Die Polizisten hätten einen verdächtigen Koffer gefunden, der von Sprengstoffexperten untersucht worden sei. Der festgenommene Mann sei "bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten", hieß es am Freitag.

Gäste und Personal mussten bei Einsatz im "the niu Tab" in Düsseldorf das Hotel verlassen

Nach Angaben des Polizeisprechers mussten Dutzende Gäste und das Personal das betroffene Hotel "the niu Tab" verlassen. Alle seien in Sicherheit gebracht worden. Die Einsatzkräfte und das Hotel hätten die Gäste betreut und sich um die Unterbringung gekümmert. (dpa)

